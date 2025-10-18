El precio de la piscina de Moaña subirá un 7%; hasta 2,29 euros por usuario

El gobierno local de Moaña presentará al pleno del jueves 30 de octubre una nueva ordenanza de precios públicos por el servicio de la piscina y el gimnasio municipal, cuya tarifa crecerá en un 7,25 % para cada usuario en todas sus modalidades. Se incluirá, eso sí, una exención por exclusión social, previa valoración del departamento de Benestar Social, y nuevas tarifas reducidas para pensionistas y jubilados, perceptores de la RISGA, desempleados, víctimas de violencia de género y sus hijos, familias monoparentales y numerosas, o usuarios con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %. Se mantienen los abonos familiares y las bonificaciones para menores de 18 años y mayores de 65 años.

En concreto, las matrículas, que son de pago único, pasarán de 26,19 euros a 28,09 euros en su vertiente individual y de 39,29 a 42,14 euros en los abonos familiares. Las personas con discapacidad o mayores de 65 años pasan a pagar 23,72 euros de matrícula inicial. El mismo precio le costará este apartado a los menores de edad. Los que se encuentren en situación de emergencia social pagarán 21,71 euros de matrícula.

En lo que respecta a los abonos, que ya son de pago mensual, el precio individual pasa de 31,61 a 33,90 € (una subida de 2,29 €). En verano, el coste sube de 45,18 a 48,46 €. Los abonos mensuales familiares costarán, a partir de la nueva ordenanza, 37,76 € en el caso de dos miembros; 48,25 € para tres; y 57,34 € al mes para cuatro o más. Las personas con discapacidad o mayores de 65 años pasan de pagar cada mes 26,92 a 28,87 €. Las personas en emergencia social pasarán de pagar 18,83 a 20,20 € al mes, mientras que el precio para los menores de edad pasa de 21,51 a 23,07 € cada mes. Como curiosidad, los trabajadores municipales pueden disfrutar del abono de la piscina por un precio de 16,95 € al mes.

La subida del 7,25 % afectará también a los cursos de la piscina: la actividad para bebés de dos días por semana pasará a costar 29,75 € al mes, el curso premamá tendrá el mismo precio y la natación infantil de dos días por semana costará 27,97 €, entre otros precios. El acceso libre individual pasará de costar 4,89 a 5,24 € en su tarifa estándar.

En estos momentos son 1.165 los abonados a este servicio municipal, a los que hay que sumar unos 250 cursillistas adultos y más de 500 niños. Aunque la piscina tiene capacidad para más usuarios, en las horas punta, entre las 18.00 y las 21.30 horas de cada día, el uso por parte de los vecinos es muy intensivo.

La alcaldesa, Leticia Santos, explica que la concesión administrativa de la piscina obliga a realizar revisiones periódicas de las tarifas. Desde su puesta en marcha en el año 2009, solo se habían actualizado los precios en 2017, con subidas más sensibles que las actuales. El incremento del 7,25 % se deriva de un estudio económico encargado previamente por el Concello con el objetivo de «garantizar el equilibrio económico de la concesión». La regidora destaca el refuerzo «a la protección social» que acompaña a las nuevas tarifas y alega que con estos nuevos precios y bonificaciones la administración local busca «garantizar el acceso a la piscina para todos los vecinos, independientemente de su situación social y económica».