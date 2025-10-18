Ons, un escenario único para la intimidad en el cine

Las cinco cineastas seleccionadas para la tercera edición de la Residencia del Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) afrontan su cuarta jornada en la isla de Ons. A lo largo de la semana que permanecerán en el archipíelago no solo trabajarán con la tutora de este año, la directora y guionista Celia Rico. Tendrán tres sesiones de formación específica y la primera se desarrolló ayer, centrada en el proceso de coordinación de las escenas de intimidad.

La invitada para impartir este taller fue la actriz Lucía Delgado, que junto Tábata Cérezo es una de las fundadoras de IntimAct, una empresa pionera en esta temática. Esta formación no es una novedad en la Residencia FICBueu porque Lucía Delgado ya estuvo en una de las ediciones previas. «Muy felizmente repito presencia. Este tipo de espacios para creadores/as es fundamental porque cuando luego se pasa a otros momentos del trabajo no hay tiempo para abordar determinadas temáticas y analizarlas con calma. Los ritmos de la industria son otros», explica la actriz, que también está especializada en la asesoría sobre diversidad y acompañamiento psicológico en los rodajes.

IntimAct se fundó en 2021 y ha colaborado ya en más de 80 producciones nacionales e internacionales y con cineastas como Alauda Ruiz de Azúa, Los Moriarti, Elena Martín, Carla Simón o Daniel Sánchez Arévalo. En el taller de ayer en la isla de Ons se centró en el proceso para la coordinación de la intimidad, la representación de esas escenas y su narrativa. «Es algo especialmente importante en esta fase de desarrollo del guion, que es cuando realmente se le puede dar forma a qué van a contar esas escenas íntimas y cómo se van a representar esos personajes en ese momento», argumenta Lucía Delgado.

La actriz y cofundadora de IntimAct, Lucía Delgado, ayer en la tercera Residencia FICBueu en la isla de Ons. / FICBueu

Que esta residencia cinematográfica se desarrolle en la isla de Ons le confiere un valor especial. «Es un espacio maravilloso por el entorno y por la posibilidad de estar verdaderamente concentrada y aislada del mundo. Hay tiempo y lugar para reflexionar sobre estos temas», concluye.

Las formaciones específicas de la Residencia FICBueu aún tendrán dos sesiones más. Una con la cineasta Noemí Chantada, que se ha especializado en la dirección de casting y trabajó en películas como «O corno» de Jaione Camborda y «Romería» de Carla Simón. Los talleres se completan con una clase sobre la música en el cine y la ponente es Eva Gancedo, compositora y pedagoga musical y ganadora de un Goya por la banda sonora de «La buena estrella», del director Ricardo Franco.