Una quema sin permiso acaba en incendio en una finca de Domaio
Policía Local y Protección Civil sofocaron las llamas
Agentes de la Policía Local de Moaña y voluntarios de Protección Civil de la villa intervinieron esta tarde-noche del sábado para apagar un incendio en una finca de Domaio, cerca de A Cerradiña y de la carretera general PO-551. Las llamas se apoderaron de un terreno de matorral bajo y maleza por culpa de una quema controlada que estaba realizando el dueño de la parcela. Carecía de permiso pertinente y además estaba quemando de noche, lo que no está permitido, de ahí que los agentes le tomasen los datos para una sanción.
Ardieron unos 100 metros cuadrados. Las llamas sofocaron con una manguera desde una vivienda en una intervención que comenzó alrededor de las 20.00 horas. No se registró peligro para las casas de la zona.
