Identifican a otra gaviota con gripe aviar en Moaña

La Consellería de Medio Rural comunicó ayer al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de un nuevo ejemplar de ave silvestre afectado por la influenza aviar de alta patogenicidad, conocida como gripe aviar.

Es una gaviota patiamarilla encontrada en Moaña y que fue trasladada al centro de recuperación de fauna silvestre de Cerdedo-Cotobade. Se le realizó un análisis eliminándose el cadáver conforme a la normativa. En Galicia actualmente no hay medidas especiales de restricción.