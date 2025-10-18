Identifican a otra gaviota con gripe aviar en Moaña
REDACCIÓN
Moaña
La Consellería de Medio Rural comunicó ayer al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de un nuevo ejemplar de ave silvestre afectado por la influenza aviar de alta patogenicidad, conocida como gripe aviar.
Es una gaviota patiamarilla encontrada en Moaña y que fue trasladada al centro de recuperación de fauna silvestre de Cerdedo-Cotobade. Se le realizó un análisis eliminándose el cadáver conforme a la normativa. En Galicia actualmente no hay medidas especiales de restricción.
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- Aparece un aro de pólvora ante San Martiño y los vecinos temen un ritual
- Gracias por todo, Nardo
- Aparece otro enigmático círculo de fuego frente a la fachada de la iglesia de Darbo
- Cuenta atrás para San Martiño con seis días de fiesta y furanchos
- La 'luna del cazador' deja varados barcos del transporte a las islas en Cangas