O Rompeolas
Finales Internacionales de Pool, en el Hotel H4
Los salones del Hotel H4 de Cangas acogen este fin de semana las Finales Internacionales de Pool (FIP) organizadas por la Asociación Gallega de Billar y patrocinadas por Recreativos Iglesias. Casi 50 jugadores con el objetivo de lograr la clasificación al Campeonato del Mundo.
Malos días para irse a la cama sin protección
Estas semanas se aconseja entrar en cama siempre con protección. Y no estamos hablando de sexo. Sino de la proliferación de mosquitos. Tanto tigre como los de toda la vida del Señor. Está la cosa que arde y raro es el vecino de O Morrazo que no ha sufrido picaduras en los últimos días.
Ya no saben ni a qué santo rezarle
Debe ser por eso de que occidente abandonó sus valores hace tiempo que mucha gente se refugia en creencias de lo más pintorescas. Las cosas del relativismo cultural. Creer en lo que se quiera no es un problema, pero sí lo es causar daño al patrimonio.
