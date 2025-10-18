La Federación de Turismo y Hostelería anuncia alegaciones contra la tasa de basuras

La Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) traslada publicamente su «respaldo a los hosteleros de O Morrazo» afectados por lo que consideran «incremento desproporcionado» de la tasa de recogida de residuos aprobada el lunes por la Xunta da Mancomunidade do Morrazo, anuncia que presentará alegaciones contra la ordenanza y reclama constituir una «mesa de trabajo con las administraciones para establecer una nueva forma de baremar», teniendo en cuenta «objetivos y buenas prácticas».

Feprotur se hace eco del «malestar generado» por la subida de los recibos, «que en algunos casos multiplica por tres o por cuatro la cuota actual» y la califica de «excesiva e injusta, especialmente para bares, restaurantes y hoteles que hacen un gran esfuerzo para gestionar correctamente sus residuos y reducir su impacto ambiental». Recalcan que el sector «no puede asumir un incremento tan excesivo» y que hay que trabajar conjuntamente «por objetivos». Afirma que ya promueven «actividades formativas» en esa dirección.

Adelanta la federación de hosteleros que presentará alegaciones formales y demanda una «reunión urgente» con los responsables políticos para resolverlo, estableciendo «mecanismos de medición y bonificaciones» para los negocios que demuestren una gestión eficiente de los residuos. Proponer una mesa de trabajo con las administraciones, incluida Sogama, para que cada uno pague por los residuos que genere», reafirma César Sánchez Ballesteros, presidente de Feprotur.