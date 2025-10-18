El escudo social y fiscal de la ordenanza

Una de las ideas más repetidas durante estos días de intensa polémica alrededor de la nueva tasa de la basura es que la única forma de abaratar el coste pasa por más reciclaje y compostaje. O Morrazo ha logrado reducir en los últimos años el volumen de residuos que envía a Sogama, pero las más de 22.000 toneladas de la «bolsa negra» [el contenedor verde convencional] son una verdadera losa frente a las apenas 800 toneladas de la «bolsa amarilla» o de reciclaje. El texto de la ordenanza aprobada esta semana –que aún está pendiente de publicarse en el Boletín Oficial da Provincia para que comience la exposición pública– incluye un apartado de beneficios fiscales. Se trata de bonificaciones, descuentos y hasta exenciones totales de la tasa en función del reciclaje, compostaje, el uso del punto limpio y situación económica y social.

Las ventajas fiscales se recogen en el capítulo tercero de la ordenanza y se pueden dividir en tres grandes grupos. En primer lugar están las denominadas ambientales, que incluyen cuatro epígrafes:

*Compostaje individual: Las personas con un compostero en su domicilio tendrán un descuento del 15% sobre la cuota de 126 euros, lo que deja un precio de 107,1 euros.

*Compostaje comunitario: Las personas anotadas en los composteros comunitarios tendrán también el 15% de descuento.

*Contenedor marrón: Solo está desplegado en Cangas y Bueu. Para usarlo es necesario darse de alta y usar una tarjeta para su apertura. Se aplicará un descuento del 8%, que dejará el recibo en 115,9 euros.

*Entre dos y cuatro visitas anuales al punto limpio: Un descuento del 5%, que deja la tasa en 119,7 euros.

*Más de cinco visitas al punto limpio: La rebaja en la tasa será del 10% y la cuota anual será de 113,4 euros.

Esas bonificaciones por el punto limpio obligarán a mejorar su gestión e implementar novedades. Para acceder a esos descuentos será necesario que las visitas queden registradas. Además en esta categoría se quieren incluir los puntos limpios de proximidad, en los que la ciudadanía puede depositar residuos más pequeños –cedés, radiografías, bombillas, menaje, pilas...– sin necesidad de ir las instalaciones de A Portela. Esto obligará a colocar un dispositivo que registre el número de visitas, como pasa con el contenedor marrón.

El cuadro con los descuentos, bonificaciones y exenciones en la nueva tasa de la basura en O Morrazo. / Mancomunidade do Morrazo

El segundo grupo de bonificaciones son las «combinadas», que incluyen:

*Compostaje y entre dos y cuatro visitas al punto limpio: Descuento del 20% y una tasa final de 100,8 euros.

*Compostaje y más de cinco visitas al punto limpio: Un descuento del 25% y precio final de 94,5 euros.

*Contenedor marrón y entre dos y cuatro visitas al punto limpio: Descuento del 13% y precio final de 109,6 euros.

*Contenedor marrón y más de cinco visitas al punto limpio: Descuento del 18% y un precio final de 103,3 euros.

Las ventajas "sociales"

El tercer y último grupo de los beneficios fiscales son los sociales. Se aplican en función de la renta, discapacidad, dependencia o riesgo de exclusión social.

*Personas que cobren la Risga (Renda de Integración Social Galega) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV): Estarán exentas y no tendrán que pagar. Cero euros.

*Personas en emergencia social: Esta situación deberá ser acreditada en los Servizos Sociais de cada concello y al igual que en el caso anterior, estarán exentas de pagar la tasa. Cero euros.

*Escasos ingresos: En este caso se tomará como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Las unidades de convivencia con una o dos personas que perciban el IPREM; las de tres o cuatro miembros con ingresos equivalentes al IPREM x 1,10 y las de más de cuatro personas con el IPREM x 1,20 estarán exentas de pagar el recibo. Cero euros

*Escasos ingresos moderados: Una reducción del 50% de la tasa para unidades de convivencia con ingresos inferiores al IPREM x 1,30 y otras casuísticas. Esta bonificación ayudaría a personas jubiladas, desempleadas, familias numerosas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad. 63 euros.

*Colectivos específicos: Se aplicará descuento del 50% a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, personas con grado de dependencia reconocido, víctimas de violencia de género o familias monoparentales, que deberán tener unos ingresos anuales inferiores al doble de la cuantía fijada como IPREM. Esa bonificación se aplicará en función del número de miembros que integren la unidad de convivencia y de porcentajes de ingresos. 63 euros.