La comarca lanza 21.000 cartas a vecinos por la «mellora» del servicio de residuos y la subida de tasas

«Mellora do servizo de recollida e tratamento de residuos». Es el encabezamiento de una carta que la Mancomunidade do Morrazo enviará en los próximos días a vecinos y empresas de la comarca para explicarles «con claridade» sus planes para superar las actuales carencias «e a actualización das taxas que as vai facer posible». La misiva ya está en la imprenta con un primer encargo de 21.000 ejemplares, que Correos entregará, en sobre cerrado y de forma escalonada, en otras tantas direcciones de Cangas, Moaña y Bueu. Además, la estrategia de los dirigentes comarcales incluye el envío de correos electrónicos con información sobre sus objetivos y la «actualización» de los recibos para alcanzarlos, motivo que ha provocado el rechazo de los grupos de oposición (liderada por el PP) y de miles de particulares y empresarios, además de revuelo social.

FdV |

La carta comienza describiendo la situación actual y la necesidad de «mellorar a xestión do lixo», tanto en los centros urbanos como en las parroquias, «cun servizo máis moderno, sustentable e xusto para toda a veciñanza». El objetivo, dicen, choca con un contrato y unas tasas que están vigentes desde 2008. «Nestes 17 anos os custos salariais, enerxéticos e materiais incrementáronse de maneira notable», y lo que se recauda no alcanza, ni de lejos, para cubrir los costes del servicio. También inciden en el aumento, un 69%, de precios que aplica Sogama por el tratamiento de residuos (61,71 euros por tonelada en 2023, 85 euros en 2024 y 104,50 euros en 2005, en todos los casos incluido el IVA), así como en la ley sobre residuos que «obriga a que os concellos repercutan nas persoas usuarias o custo real da recollida e tratamento», y que la Mancomunidade lo aplicará «de forma xusta e equilibrada».

«Cos ingresos actuais non é posible manter o servizo nin melloralo, polo que a situación é insostible», sostienen desde el gobierno de la Mancomunidade, que se considera «na obriga de aprobar a nova ordenanza con taxas actualizadas» que permitirán «cubrir os custos reais e licitar un novo contrato». Sin embargo, ellos mismos reconocen que los nuevos precios solo cubrirán «o 77%» de ese coste, y el 23% restante (1,2 millones de euros anuales) será asumido por los concellos.

Enfatizan en la carta dirigida al vecindario que la tasa máxima para viviendas será de 126 euros al año, «o que equivale a 10,5 euros ao mes», y el pequeño comercio pagará 200 euros, 16,6 euros al mes. «En conxunto, o 97% dos 35.000 usuarios pagarán esta tarifa mínima», y la consideran justa por tratarse de un «reaxuste imprescindible se queremos manter limpos os nosos concellos e garantir a salubridade pública». Con el nuevo contrato, añaden en la carta, se renovarán todos los contenedores, se modernizará la flota de camiones, se reformará el «punto limpo» y las islas de recogida selectiva, se recogerán las podas a domicilio y se mejorará el sistema de compostaje, entre otros.

«Canto máis recicles e compostes, menos pagas»

Presumen los representantes de la Mancomunidade do Morrazo, que preside la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, de que «ninguén quedará atrás» con la nueva ordenanza, que contempla la gratuidad o reducción hasta un 50% de la tasa, en función de los ingresos, así como bonificaciones para pensionistas, personas desempleadas, con discapacidad, víctimas de violencia de género o que los servicios sociales consideren en situación de dificultad económica.Añaden descuentos para viviendas particulares en función del nivel de compostaje y volumen depositado en «puntos limpios». Si se aprovechan al máximo ambas opciones, la bonificación por familia podría alcanzar los 31,5 euros, «pasando a pagar 94,50 euros ao ano». Para establecimientos comerciales y hosteleros también se ofrecen descuentos en función del servicio puerta a puerta y menor desperdicio alimentario. «Canto máis recicles ou compostes menos pagarás», resumen al pedir a la ciudadanía un «esforzo común» para afrontar estos retos.