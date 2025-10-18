La Xunta compra los equipos médicos para el centro de salud de Moaña

La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia sigue dando pasos para equipar el nuevo centro de salud de Moaña que se está construyendo en el ámbito de Sisalde y cuyas obras estructurales deberían estar listas a finales del mes de noviembre, según las últimas previsiones y pendientes de las condiciones meteorológicas. Después será el turno de amueblar y equipar esta dotación antes del traslado de sanitarios y de su apertura y puesta en funcionamiento.

Ya con la vista puesta en su dotación de componentes sanitarios ayer la Xunta licitó la adquisición de equipamiento electromédico. En total la inversión asciende a 519.513 euros y se destinará a equipos tanto para el centro de salud de Moaña como para el de Abegondo y el CIS Olimpia Valencia de Vigo, ya que los tres están cerca de finalizar sus obras.

Para las tres infraestructuras sanitarias se comprarán elementos como autoclaves para esterilización, electrocardiógrafos de 12 canales, sistemas de adquisición y monitorización automatizada de constantes vitales, equipos de radiografía intraoral, ecógrafos portátiles y equipamiento de tratamiento dental como sillones de dentista e instrumental y aparatos de odontología, confirmando así que el centro de Moaña contará con este servicio.

Esta inversión se suma a la ya realizada, por 91.000 euros, a comienzos de verano, para adquirir mobiliario. En concreto, para el centro de salud de Sisalde, se habían comprado 49 mesas de distintos tamaños, 36 estanterías y hasta 177 sillas entre otro material.

En el nuevo centro de salud, del que ya se puede ver en algunas partes de la fachada la estructura metálica que quedará a la vista y que recubre un edificio construido en su totalidad de madera, la Xunta de Galicia está invirtiendo 8,3 millones de euros.

La gran cuestión en el aire es la que plantea el gobierno local (del BNG en mayoría absoluta) que encabeza semana tras semana las protestas para exigir que este nuevo espacio abra sus puertas con servicio de urgencias, que se había trasladado de la Casa do Mar al centro de salud de la vecina Cangas en marzo de 2020.