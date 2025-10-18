Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A artesán Sandra Bastón, do Hío, finalista no Premio Artesanía de Galicia

O xurado escolleu unha prenda realizada no seu obradoiro de tecido artesanal Pal.lium

Sandra Bastón no tear do seu domicilio na parroquia do Hío. / Gonzalo Núñez 

David García

Cangas

A artesán téxtil canguesa Sandra Bastón é unha das tres finalistas ao Premio de Artesanía de Galicia 2025, que convoca a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración a través da Dirección Xeral de Comercio e Consumo. Este galardón está dotado con 9.000 euros e o nome da persoa gañadora darase a coñecer nun acto público que terá lugar en decembro.

O xurado desta edición reuniuse na sede da Fundación Artesanía de Galicia, en Santiago, e escolleu tres pezas: unha de coiro, outra de cerámica e a proposta téxtil de Sandra Bastón. Trátase dunha peza co lema «Preto», unha prenda de vestir contemporánea baseada nos tradicionais mantóns do tear, coa técnica do levantado ou felpa, que é unha das máis antigas do tecido artesanal galego.

Unha modelo co mantón «Preto», confeccionado por Sandra Bastón e que aspira ao Premio Artesanía de Galicia. / Premios Artesanía de Galicia

A artesán canguesa traballa desde o seu obradoiro de tecido artesanal en tear Pal.lium, na parroquia canguesa do Hío. O ano pasado foi galardoada co Premio Xohán de Cangas á Creación Artística, que concede anualmente o Concello de Cangas co gallo do Día das Letras Galegas.

O trío de finalistas ao Premio Artesanía de Galicia complétase con Edita Rodríguez, do obradoiro Jatafarta (Santiago), cunha peza chamada «Adega modular» e que trátase dun sistema de almacenamento de botellas cunha estrutura modular elaborada con coiro reciclado e endurecido a través da técnica do coiro fervido; e cunha colaboración do ceramista Alberto Añón (obradoiro de cerámica alberto Lista) e Jonatan Sarachaga, do taller de marroquinería Coiro Tres Pés. Presentaron unha peza chamada «Nemein», que consiste nun xogo de té elaborado con barro de Buño (Malpica de Bergantiños) e que se transporta nun recipiente de coiro curtido con taninos naturais.

