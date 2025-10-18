A artesán Sandra Bastón, do Hío, finalista no Premio Artesanía de Galicia
O xurado escolleu unha prenda realizada no seu obradoiro de tecido artesanal Pal.lium
A artesán téxtil canguesa Sandra Bastón é unha das tres finalistas ao Premio de Artesanía de Galicia 2025, que convoca a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración a través da Dirección Xeral de Comercio e Consumo. Este galardón está dotado con 9.000 euros e o nome da persoa gañadora darase a coñecer nun acto público que terá lugar en decembro.
O xurado desta edición reuniuse na sede da Fundación Artesanía de Galicia, en Santiago, e escolleu tres pezas: unha de coiro, outra de cerámica e a proposta téxtil de Sandra Bastón. Trátase dunha peza co lema «Preto», unha prenda de vestir contemporánea baseada nos tradicionais mantóns do tear, coa técnica do levantado ou felpa, que é unha das máis antigas do tecido artesanal galego.
A artesán canguesa traballa desde o seu obradoiro de tecido artesanal en tear Pal.lium, na parroquia canguesa do Hío. O ano pasado foi galardoada co Premio Xohán de Cangas á Creación Artística, que concede anualmente o Concello de Cangas co gallo do Día das Letras Galegas.
O trío de finalistas ao Premio Artesanía de Galicia complétase con Edita Rodríguez, do obradoiro Jatafarta (Santiago), cunha peza chamada «Adega modular» e que trátase dun sistema de almacenamento de botellas cunha estrutura modular elaborada con coiro reciclado e endurecido a través da técnica do coiro fervido; e cunha colaboración do ceramista Alberto Añón (obradoiro de cerámica alberto Lista) e Jonatan Sarachaga, do taller de marroquinería Coiro Tres Pés. Presentaron unha peza chamada «Nemein», que consiste nun xogo de té elaborado con barro de Buño (Malpica de Bergantiños) e que se transporta nun recipiente de coiro curtido con taninos naturais.
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- Aparece un aro de pólvora ante San Martiño y los vecinos temen un ritual
- Gracias por todo, Nardo
- Aparece otro enigmático círculo de fuego frente a la fachada de la iglesia de Darbo
- Cuenta atrás para San Martiño con seis días de fiesta y furanchos
- La 'luna del cazador' deja varados barcos del transporte a las islas en Cangas