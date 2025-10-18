Dos accidentes con heridos y varios coches implicados en solo 20 minutos en Moaña

Una jornada más, ayer la siniestralidad viaria hizo acto de presencia en Moaña, una villa en donde en los últimos tiempos parece que se suceden los accidentes en distintas partes de su malla de carreteras. Ayer, además, ocurrieron los dos siniestros, con varios coches implicados, en distintas zonas y con solo 20 minutos de diferencia.

El siniestro en Méndez Núñez. | FdV

Alrededor de las 17.20 horas se registró el primer siniestro, en la bajada de la calle Méndez Núñez, en el barrio urbano de O Real. Un choque frontal acabó con dos coches afectados y los conductores de ambos vehículos atendidos y trasladados en una ambulancia del 061. En principio ninguno de ellos revestía gravedad, según los equipos de emergencia.

A la zona acudieron voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Moaña y una patrulla de la Policía Local, además de los sanitarios de la ambulancia.

Cuando los cuerpos de seguridad atendían este accidente saltó una segunda alarma, solo unos 20 minutos después, en la carretera general PO-313, hacia arriba de la gasolinera de Sanchilán. Una conductora se salió de la vía por razones que se desconocen e impactó al menos con otros dos coches.

Poste

El golpe de este segundo accidente fue fuerte, pues el vehículo dio contra el muro de cierre de una casa rompiendo de cuajo el poste de ladrillo que soportaba un portal.

Pese a lo aparatoso de este segundo siniestro, ocurrido en el kilómetro 14+600 de la carretera autonómica PO-313, no se reportaron heridos de entidad. A la zona acudieron también los voluntarios de Protección Civil además de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.