Tertulia literaria en Moaña sobre «Os mortos que Amei»
REDACCIÓN
Moaña
La Lonxa Literaria de Moaña programa su próxima tertulia para el 14 de noviembre a partir de las 20.00 horas en el centro sociocultural Rosalía de Castro de Domaio. El libro programado es «Os mortos que amei», de la autora Iria Collazo López, afincada en Moaña. Se trata de una novela editada por la Editorial Galaxia. Como es habitual en las tertulias de este colectivo, la propia autora estará presente. «Os mortos que amei» es una road trip sobre la vida y muerte de los abuelos de la propia autora.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- Aparece un aro de pólvora ante San Martiño y los vecinos temen un ritual
- Gracias por todo, Nardo
- Aparece otro enigmático círculo de fuego frente a la fachada de la iglesia de Darbo
- Cuenta atrás para San Martiño con seis días de fiesta y furanchos
- La 'luna del cazador' deja varados barcos del transporte a las islas en Cangas