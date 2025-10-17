Tertulia literaria en Moaña sobre «Os mortos que Amei»

La Lonxa Literaria de Moaña programa su próxima tertulia para el 14 de noviembre a partir de las 20.00 horas en el centro sociocultural Rosalía de Castro de Domaio. El libro programado es «Os mortos que amei», de la autora Iria Collazo López, afincada en Moaña. Se trata de una novela editada por la Editorial Galaxia. Como es habitual en las tertulias de este colectivo, la propia autora estará presente. «Os mortos que amei» es una road trip sobre la vida y muerte de los abuelos de la propia autora.