Leticia Santos alerta de que el tope para que el Sergas la cite concluye en una semana

La Mesa Local da Sanidade de Moaña reunió ayer a varias decenas de personas ante la Casa do Mar de la villa en la que fue la 206ª concentración semanal consecutiva para exigir el regreso del servicio de urgencias a la localidad. La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), volvió a encabezar la protesta tras dos domingos de ausencia. La cita se adelantó al jueves para no coincidir con la marcha de Adicam contra el cáncer de mama. Santos reiteró que la Consellería de Sanidade tiene sobre su mesa la petición de que fije el día y lugar que quiera de la próxima semana para la reunión de la comisión de seguimiento del convenio del nuevo centro de salud, firmado a comienzos de 2020.

Entiende la nacionalista que, si no se fija una fecha y al segundo intento la comisión queda de nuevo sin reunirse, «ya no hay más pasos que podamos dar por la vía administrativa. Tendremos las puertas abiertas del juzgado para presentar una queja por incumplimiento manifiesto del convenio».

La regidora apeló directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para pedirle que «se reúna con nosotros y nos diga claramente si el nuevo centro de salud va a abrir con servicio de urgencias o si va a romper sus compromisos con los vecinos de Moaña recogidos en el convenio». Santos alertó además de que los problemas al no cubrirse las bajas de los sanitarios de la Casa do Mar se están sintiendo también en el turno de mañana y no solo de tarde, como era habitual.

Los primeros minutos de la protesta contaron con la intervención del portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral. Se quejó de que el colectivo había pactado una reunión con el responsable de la Casa do Mar, pero que tuvo que ser cancelada «por petición de la dirección del Área Sanitaria de Vigo», aconsejando a la plataforma que solicitara la reunión directamente con la Xerencia del área, «algo que haremos y que ya teníamos previsto». Ferral se muestra sorprendido por la cancelación de la cita: «¿A qué tienen miedo desde el Área Sanitaria? ¿A que se nos diga la verdad?», se preguntó.

Según Ferral, el objetivo de la reunión era tratar dos temas «fundamentales» que los responsables de la Casa do Mar podrían responderles. Uno es conocer la situación actual del personal en este centro médico para saber «qué bajas están sin cubrir, especialmente en los turnos de atención primaria». La otra cuestión era conocer qué información barajaban en la Casa do Mar sobre el traslado de todo el equipo médico al centro de salud que está en construcción en Sisalde. El objetivo es contar con una fecha sobre el inicio del traslado y qué servicios se incorporarán al nuevo centro.

Sanidade baraja finales de noviembre para dar por finalizados los trabajos de construcción y empezar después con el equipamiento y el traslado de personal, según la última fecha que hizo pública.