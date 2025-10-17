Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un puro, plátanos y magdalenas: aparecen restos de un nuevo ritual a los pies de la Torre de Meira

Esta estampa esotérica fue encontrada por los arqueólogos que trabajan en las excavaciones de la zona y tras aparecer recientemente dos círculos de fuego en sendas iglesias morracenses

Los restos de una posible ofrenda en la Torre de Meira.

Los restos de una posible ofrenda en la Torre de Meira. / Cedida

E. M. | F. G. S.

O Morrazo continúa despertándose con enigmáticos vestigios de rituales. Tras la aparición esta semana de dos círculos de fuego frente a las iglesias de San Martiño y de Darbo, en las últimas horas ha trascendido un nuevo caso: bebida, comida, flores e, incluso, un puro a los pies de la Torre de Meira en lo que parece un indicio de una ofrenda religiosa.

Los restos en la construcción medieval fueron encontrados el pasado sábado por los arqueólogos que se encuentran en plenas excavaciones en la torre, que buscan datar su origen. En una esquina, sobre unas piedras, alguien colocó varios vasos con diferentes líquidos, dos plátanos, galletas, cocos partidos, magdalenas, flores y, lo más curioso, un puro.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, se desconoce la motivación de este tipo de actos que mantienen en vilo al vecindario morracense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents