Un puro, plátanos y magdalenas: aparecen restos de un nuevo ritual a los pies de la Torre de Meira
Esta estampa esotérica fue encontrada por los arqueólogos que trabajan en las excavaciones de la zona y tras aparecer recientemente dos círculos de fuego en sendas iglesias morracenses
E. M. | F. G. S.
O Morrazo continúa despertándose con enigmáticos vestigios de rituales. Tras la aparición esta semana de dos círculos de fuego frente a las iglesias de San Martiño y de Darbo, en las últimas horas ha trascendido un nuevo caso: bebida, comida, flores e, incluso, un puro a los pies de la Torre de Meira en lo que parece un indicio de una ofrenda religiosa.
Los restos en la construcción medieval fueron encontrados el pasado sábado por los arqueólogos que se encuentran en plenas excavaciones en la torre, que buscan datar su origen. En una esquina, sobre unas piedras, alguien colocó varios vasos con diferentes líquidos, dos plátanos, galletas, cocos partidos, magdalenas, flores y, lo más curioso, un puro.
Por el momento, se desconoce la motivación de este tipo de actos que mantienen en vilo al vecindario morracense.
