Presentación de «La enciclopedia del dolor», en la librería Wells
REDACCIÓN
Cangas
La librería Wells, de Cangas, acoge hoy, a las 19.30 horas, la presentación del libro «La enciclopedia del dolor (esto que no salga de aquí)», de Pablo Fidalgo Lareo, publicado por SOLAR.
El autor empezó a pensar en el libro tras una noticia sobre los abusos cometidos en el colegio de los Maristas de Vigo durante la década de los sesenta. El dolor y el silencio que recuerda de su infancia en ese colegio en los años 90 están en el origen de este libro que hoy se presenta en Cangas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- Aparece un aro de pólvora ante San Martiño y los vecinos temen un ritual
- Gracias por todo, Nardo
- Aparece otro enigmático círculo de fuego frente a la fachada de la iglesia de Darbo
- Cuenta atrás para San Martiño con seis días de fiesta y furanchos
- La 'luna del cazador' deja varados barcos del transporte a las islas en Cangas