Presentación de «La enciclopedia del dolor», en la librería Wells

La librería Wells, de Cangas, acoge hoy, a las 19.30 horas, la presentación del libro «La enciclopedia del dolor (esto que no salga de aquí)», de Pablo Fidalgo Lareo, publicado por SOLAR.

El autor empezó a pensar en el libro tras una noticia sobre los abusos cometidos en el colegio de los Maristas de Vigo durante la década de los sesenta. El dolor y el silencio que recuerda de su infancia en ese colegio en los años 90 están en el origen de este libro que hoy se presenta en Cangas.