El PP de Moaña estrena nueva sede en Ramón Cabanillas: «Será la casa de todos los colectivos»

El PP de Moaña trabajaba, desde que Javier Carro renunció a su acta de edil y dejó el liderazgo del partido, en abrir una nueva sede en la villa. Su portavoz municipal, Alfonso Piñeiro, confirmó ayer que el nuevo local de los populares ya está operativo, después de que la rotulación ejecutada en los últimos días atrajese la atención de numerosos vecinos.

El interior del local. | Santos Álvarez

Y es que la sede está en la céntrica calle Ramón Cabanillas, por la que transitan a diario miles de coches. En concreto es un bajo en el número 46 de esta vía, a pie de calle, que era uno de los objetivos que se planteó la nueva ejecutiva del partido en la localidad a la hora de buscar una sede.

Piñeiro señala que tienen el objetivo de convertir el nuevo espacio en «la casa del PP» y en un local «abierto a todo el mundo, a todos los colectivos y vecinos» de la localidad. La anterior sede no estaba a pie de calle, sino en una entreplanta de la avenida Concepción Arenal, la misma calle en la que se encontraba el local que durante años acogió las reuniones y asambleas abiertas del PP moañés.

La nueva sede de la formación, que actualmente lidera la oposición en la corporación moañesa, tiene unas dimensiones de casi 100 metros cuadrados y solo restarían algunos elementos del mobiliario interno para estar totalmente finalizada. Alfonso Piñeiro explica que a finales de mes tienen intención de celebrar una inauguración oficial abierta a los vecinos.

La nueva estructura del PP de Moaña a nivel orgánico cuenta con Estela Santomé, actual concejala e histórica militante de la formación, como presidenta de la junta gestora tras la renovación vivida después de la dimisión de Javier Carro. Todos los ediles en ejercicio forman parte de la dirección de la gestora.