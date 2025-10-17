El PP insta a las tres Corporaciones a exigir que se revoque el «tarifazo» de la basura

El PP ha encontrado en la nueva ordenanza de recogida de residuos y el rechazo a la subida de tarifas un filón donde mostrarse como valedor de la mayoría social y sacar rédito político. Y ha tomado la iniciativa presentando una moción plenaria en la que solicita la «revogación urxente» del acuerdo de la Mancomunidade do Morrazo que modificó dicha ordenanza en la asamblea del lunes, que derivó en graves disturbios a las puertas del consistorio. Los portavoces populares en Cangas, Moaña y Bueu –Dolores Hermelo, Alfonso Piñeiro y Elena Estévez– también instan a las Corporaciones a pedir al gobierno comarcal «que abra un período de diálogo e negociación» con todos los grupos políticos y los agentes sociales, económicos y vecinales de la comarca «para acordar unha nova ordenanza de recollida do lixo», exponen en su propuesta.

Ciudadanos concentrados a las puertas del consistorio. |

La formación conservadora arremete particularmente contra el BNG, del que recuerda que lleva «máis de unha década» en las alcaldías de Cangas, Moaña y Bueu o sosteniendo sus gobiernos, y también dirigiendo la Mancomunidade, que tiene transferidas las competencias en materia de residuos. «Polo tanto, o Bloque é o único responsable da decadencia e deterioro desta prestación», que opera desde hace años «cun contrato caducado e prorrogado» e importantes taras y por el estado y limpieza de los contenedores, reducción de frecuencias y otros problemas «que provocan que teñamos o peor servizo da provincia», enfatizan, y acusan a los nacionalistas de «tentar tapar a súa pésima xestión» con una subida de tasas «brutal», adoptada de forma unilateral, sin diálogo previo con los afectados, y sin afrontar antes una mejora sustancial del servicio conforme al contrato.

Los populares se ofrecen a «abrir unha vía de diálogo» para mejorar el servicio y actualizar la ordenanza fiscal, pero advierten que «non imos admitir nin apoiar en ningún caso que a taxa das vivendas suba nun 90% de súpeto», pasando de 67 a 126 euros anuales, o incrementos «de ata un 600%» a distintos negocios, que podrían llegar a pagar entre 1.200 y 2.100 euros al año, inciden.

Advierte el Partido Popular que el BNG de O Morrazo utiliza «este taxazo para tapar as súas moitas carencias na xestión da recollida do lixo» y se opone rotundamente a su política de «asalto aos petos dos cidadáns» en un «contexto de inflación» que afecta a las familias y sus «moitas dificultades para chegar a fin de mes». Insisten en que las nuevas tasas son «totalmente esaxeradas e fóra da realidade», que se sitúan al nivel de ciudades como Vigo y por encima de la mayoría de municipios del entorno, entre los que pone como ejemplos Marín, Baiona o Redondela, ninguno de los cuales supera los 100 euros anuales en el recibo por vivienda.

La postura del PP, dicen, «é compartida e coincide coa da inmensa maioría dos veciños», principalmente de comerciantes, hosteleros y autónomos, y recuerda que se recogieron 8.000 firmas de apoyo en la reciente campaña contra la propuesta fiscal de la Mancomunidade, «e como se demostrou na multitudinaria concentración» del lunes frente al consistorio de Cangas [que derivó en altercados y precisó de una contundente intervención policial frente a algunos exaltados].

Mesa de diálogo

A pesar de la aprobación inicial de las nuevas tarifas, con los votos del BNG, PSOE y EU, dicho acuerdo «é provisional» hasta que supere la fase de exposición pública y presentación de alegaciones, que deberán resolverse antes de someter la ordenanza a aprobación definitiva. El PP quiere aprovechar esta circunstancia para exigir al gobierno comarcal «que rectifique e anule» la aprobación de la nueva ordenanza, «escoite o clamor social e abra un período de diálogo con todos os partidos políticos e todos os sectores e representantes cidadáns» para acordar las condiciones del servicio y las tasas. Pide al BNG que no se ampare en «excusas» como la subida del canon de Sogama por incinerar la basura ni intente «agochar a responsabilidade da súa mala xestión coa recollida do lixo e a intención de cargarlla ás economías das familias».

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, conteniendo el lunes a los exaltados. / Santos Ãlvarez

Refuerzos policiales en la comarca para prevenir nuevos disturbios

Las fuerzas y cuerpos de seguridad barajan la posibilidad de un «otoño caliente» en O Morrazo –y particularmente en Cangas– derivado de la subida del recibo de la basura, por lo que ya están evaluando los riesgos y la necesidad de refuerzos para prevenir nuevos disturbios o responder con eficacia si se producen. Guardia Civil y Policía están atentos al cuadro de convocatorias de reuniones y plenos para estrechar la vigilancia y las medidas preventivas. El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, condenó «los hechos violentos y el uso de la fuerza por algunos manifestantes» contra cargos electos de Cangas, Moaña y Bueu, el lunes frente al consistorio de Cangas. Un acto no comunicado y «fuera de la ley», advierte, y por los que ya se están siendo investigadas 11 personas. Losada llama a la «calidad democrática y la decencia política».