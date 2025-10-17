La Policía detiene a un hombre por agredir a su pareja en el centro de Cangas

La Policía Local de Cangas detuvo ayer a un hombre, de 36 años y vecino de Mos, por agredir con patadas y empujones a su pareja, una mujer de 34 años y origen peruano. Los agentes municipales recibieron varias alertas ciudadanas sobre la agresión que se estaba produciendo en la calle Eduardo Vincenti, a la altura del palco de la música, se desplegaron de inmediato y localizaron al individuo en las proximidades de la estación de autobuses, procediendo a su detención, a la que en principio ofreció resistencia y se mostró agresivo, lo que obligó a reducirlo, según las fuentes consultadas.

El supuesto agresor fue trasladado por la Policía Local al cuartel de la Guardia Civil, en Rodeira, donde previsiblemente pasará hoy a disposición judicial por un presunto delito de violencia contra las mujeres.