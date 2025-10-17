O Hío lleva sus demandas sanitarias a la sede de la Xunta en Pontevedra
Cerca de medio centenar de vecinos se concentraron ayer con pancartas reivindicativas y registraron un escrito dirigido a Rueda y Caamaño | El centro de salud, principal demanda
«Somos do Hío/ e aquí estamos,/ protestando unha vez máis/ contra a Xunta de Galicia/ polo trato que nos dá». Al ritmo de Rianxeira, pero con letra propia, cerca de medio centenar de vecinos de la parroquia se apostaron ayer a mediodía frente a la delegación de la Xunta en Pontevedra para hacer oír, una vez más, sus demandas de mejoras sanitarias, como la construcción de un centro de salud conjunto con Aldán o una mayor calidad asistencia en el rural. Varios representantes vecinales entregaron por Rexistro un escrito dirigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en el que recuerdan la larga lucha por recuperar el servicio médico en O Hío y la puesta a disposición de terrenos para ello.
«Pecharon o consultorio/ aproveitando a pandemia:/ unha decisión infame/ dalgún preboste do Sergas.../ Tendo o noso consultorio/ máis dun século de historia,/ sentímonos aldraxados/ polas hostes da gaivota./ Fai anos que prometeron/ centro de saúde no Viso,/ pasou todo un mar de tempo,/ ulo está o compromiso?», continuaron entonando los concentrados frente a la sede provincial de la Xunta, adonde llegaron en un autobús y varios vehículos particulares y desplegaron tres pancartas con las leyendas: «Parroquia do Hío en loita. Centro de Saúde xa», «Calidade sanitaria no rural. Médico para O Hío xa» y «Compromiso sen cumprir. Centro de Saúde Aldán-O Hío xa».
«Debera ser respectado/ o labor dos devanceiros/ pola obra solidaria/ gabada no mundo enteiro/ na que os veciños do Hío/ sempre tiveron galeno». Los colectivos sociales de la parroquia llevan años luchando por una infraestructura sanitaria digna que les permita recibir una atención médica de calidad y de proximidad. Ayer incidieron en la «unidade, constancia e firmeza» en la defensa de sus derechos y estrenaron otra canción reivindicativa dirigida a los mandatarios autonómicos: «Conselleiro Antón Camaño,/ Fonsi Rueda, presidente,/ xogades coa saúde/ da poboación hioense,/ coas vosas actitudes/ tachadas de impertinentes».
