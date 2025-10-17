La Guardia Civil detiene a un moañés por intentar robar en una gasolinera de Vilaboa

La Guardia Civil de Moaña detuvo a un varón de 40 años de edad, vecino de Moaña, después de haberlo sorprendido in fraganti mientras intentaba robar en el interior de la tienda de la gasolinera BP de Paredes, en Vilaboa. El presunto autor de los hechos fue visto por la patrulla y, al percatarse de la presencia de los agentes, intentó huir de la zona, pero fue interceptado de inmediato y trasladado posteriormente a dependencias policiales.

El hombre ya contaba con antecedentes por hechos similares y fue puesto a disposición judicial del Juzgado de Guardia de Cangas, acusado de un presunto delito de robo con fuerza. La investigación continúa abierta, pues no se descarta la participación de otras personas.