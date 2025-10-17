En defensa de las pensiones públicas

Ese fue el leitmotiv de la concentración celebrada ayer en Cangas, convocada por el colectivo Modepen, que no quiere dejar en el olvido una cuestión tan importante, y que en los últimos tiempos se ha quedado en un segundo plano ante otras cuestiones de ámbito internacional, nacional o incluso comarcal.

Los residuos de la batalla, la batalla de los residuos

Pues parece que los residuos de la batalla desencadenada con la aprobación inicial de la subida de la tasa de la basura continúan trayendo cola, y podrían hacerlo durante mucho tiempo. Argumentos de uno y otro lado, réplicas y contrarréplicas, y un malestar que no solo afecta a vecinos en general y hosteleros, sino también a políticos de uno y otro color. La batalla promete extenderse y solo queda esperar que se resuelva con un final que pueda resultar si no satisfactorio, al menos asumible, y que las heridas abiertas en estos días cicatricen y no se enquisten.

La lluvia se apunta a la Marcha Fina Acuña

La Marcha Fina Acuña podría tener un invitado indeseado. La previsión meteorológica apunta la seria posibilidad de lluvia durante la jornada del domingo, algo que desluciría uno de los eventos centrales de Adicam en el mes contra el cáncer. Lo cierto es que tras un agradable veranillo de San Miguel la llegada del otoño se desencadenará previsiblemente ese día, con la entrada de las primeras borrascas de otoño y, con ellas, de los primeros aguaceros.