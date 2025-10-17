Chapela reclama una actuación integral en el parque de A Barraca

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, urge al gobierno local una intervención de mejora integral en el parque de A Barraca y acusa al ejecutivo local de ignorar a las parroquias. En el caso concreto de A Barraca el edil reprocha que «en pleno ano 2025 haxa parques infantís sen acolchar», así como la falta de limpieza. «Isto tradúcese en que hai pais que xa nin deixan ir aos fillos ao recinto mentras agardan o autobús escolar», argumenta.

El edil avanza que en cuanto se presenten los presupuestos municipales, «xa sexan os de 2025, que levan un ano de retraso, ou os de 2026», presentará una enmienda para que se incluya una partida fija para estos espacios, tanto en el centro urbano como en las parroquias. Defiende que esa reserva presupuestaria debería servir para acometer mejoras y para la reposición de elementos dañados.

Por otro lado, Daniel Chapela anuncia que mañana sábado comenzará en A Roza una serie de encuentros con los vecinos de las parroquias. Una iniciativa que llega cuando está a punto de cumplirse un año de su salida del grupo municipal del PP y su paso a la condición de concejal no adscrito. Chapela plantea estas reuniones como una oportunidad para que la ciudadanía «poda falar directamente de ti a ti comigo para trasladarme as súas propostas e suxestións». El encuentro de mañana será a las 19.00 h frente la iglesia de Beluso.