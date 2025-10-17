Una callada por respuesta y renuncia a la subvención del vial de Castiñeiras

A la tercera tampoco será la vencida. El Concello de Bueu ha renunciado a la subvención de 120.000 euros concedida por la Consellería de Economía e Industria para la reordenación del vial principal del polígono de Castiñeiras. La renuncia se debe a la imposibilidad material ya no de justificar la obra en el plazo exigido, sino incluso de completar el proceso de contratación, tal como trasladaron desde el departamento de Intervención al gobierno local.

El proyecto municipal preveía cubrir las dos cunetas del tramo entre las rotondas del polígono, instalando previamente un colector soterrado. Con este nuevo espacio en superficie se habilitarían hasta 115 nuevas plazas de estacionamiento. La intervención está presupuestada en más 184.600 euros y en marzo el Concello presentó, por tercera vez en los últimos años, la propuesta a una convocatoria de ayudas de la consellería para financiar obras en polígonos industriales.

El 4 de junio el departamento autonómico comunica al consistorio que el proyecto se incluye en una lista de reserva, a la espera de que pueda haber crédito disponible. El 5 de septiembre el Concello de Bueu recibe una nueva notificación de la Consellería de Economía e Industria, en la que le traslada que finalmente hay crédito disponible y se aprueba una subvención de 120.000 euros.

La convocatoria de ayudas se publicó en enero y las bases establecían que las obras subvencionadas deberían estar justificadas a fecha 14 de noviembre. Un plazo que es imposible cumplir para los proyectos que quedaron en lista de espera y que, como en el caso de Bueu, reciben una resolución favorable a apenas dos meses de que expire ese periodo. «Dirixímonos á consellería para solicitar unha ampliación do prazo, tendo en conta que o noso proxecto quedara en lista de agarda, pero non recibimos resposta», explicaba ayer el alcalde, Félix Juncal.

Ante esa «callada» el Concello ya comunicó formalmente su renuncia porque en caso contrario podría ser penalizado. «Estudiados os prazos para a licitación e execución do proxecto resulta inviable cumprir co prazo establecido como data límite do 14 de novembro», reza el decreto de alcaldía remitido a la Consellería de Economía e Industria. A la hora de dictar esa resolución desde el gobierno local se tuvieron en cuenta las consideraciones transmitidas desde Intervención, que advertía de que ni siquiera era viable culminar el proceso de licitación y contratación antes de esa fecha. En el caso de aceptar la subvención y luego no ajustarse al plazo estipulado el Concello debería hacer frente a la totalidad del coste.