El BNG organiza mañana la ruta «Castelao en Bueu»

El BNG de Bueu organiza mañana sábado la ruta «Castelao en Bueu», que recuerda la huella dejada por el escritor y político en su paso por el municipio. El objetivo es ahondar en la figura de Castelao coincidiendo con la conmemoración del Ano Castelao, decretado por la Xunta para conmemorar el 75 aniversario de su fallecimiento.

El itinerario partirá a las 10.30 horas de la antigua Escola de Parapía, en la carretera de Cela (la PO-551 en las inmediaciones del cruce de Portomaior), y pasará por Meiro, el cementerio viejo de Bueu y la Casa do Pobo de Beluso, donde se prevé finalizar alrededor de las 13.45 horas.

Las diferentes paradas coinciden con los lugares que Castelao visitó en 1932, año en el que dio mítines con el Partido Galeguista en Bueu, Meiro o Beluso, participando en ellos con figuras tan relevantes como Alexandre Bóveda o Otero Pedrayo. En ellos, apuntan desde el BNG, dejó claro su compromiso en la lucha contra todo tipo de desigualdades, así como la defensa de los derechos de Galicia. Además Castelao fue una de las personalidades del mundo de la política y la cultura que acudía asiduamente a Bueu durante la primera mitad de los años 30, antes de la Guerra Civil.

Los interesados deberán anotarse previamente en el teléfono 698 132132 (Isaura).