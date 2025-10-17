El BNG acusa a PP y AV de «una pinza» contra el gobierno cangués

El BNG do Morrazo volvió ayer al conflicto sobre la subida de la tasa de la basura instando al PP a «eliminar o rebajar» las tasas de Sogama como medio para poder rebajar también la que el propio BNG, el PSOE y EU subirán en la nueva ordenanza aprobada inicialmente en la Mancomunidade.

Tras los sucesos del lunes, con los concejales de esas tres formaciones retenidos durante cuatro horas en la casa consistorial de Cangas, a nivel comarcal el BNG asegura entender y respetar la movilización «de una parte de los vecinos de O Morrazo que protestó legítimamente por la actualización de la tasa, porque nunca criminalizamos la movilización social de la que habitualmente formamos parte», añaden. De todas formas los nacionalistas consideran que lo ocurrido en las horas finales de la protesta es una «utilización de la intimidación y de la violencia con fines políticos y partidistas tanto del PP como de la autodenominada izquierda canguesa –en referencia a AV– que habitualmente hace pinza con el PP contra el legítimo gobierno de Cangas», argumentan.

El BNG exige tanto al PP como a AV y al concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, que «si no tienen alternativas para colaborar con el avance de nuestra comarca, por lo menos dejen de lado la campaña de creación y difusión de mentiras sobre la futura tasa de la basura». Redundan los nacionalistas en el argumento de que la actualización «viene derivada de la subida desorbitada de Sogama que repercute en los Concellos y que alcanzó un 70% de incrementos en dos años».

Aseguran que el BNG, en los tres gobiernos locales, propone «un nuevo modelo» de la basura incidiendo en la separación y el compostaje para reducir las toneladas que se envían a Sogama. Alegan también las bonificaciones para las familias con más dificultades y se abren al «diálogo» con los colectivos.