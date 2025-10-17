«La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»

José Ángel Romero es uno de los conductores que resultó herido en la oleada de salidas de vía que se registraron Autovía do Morrazo entre el amanecer del jueves 11 de septiembre y la madrugada del viernes 12, hace poco más de un mes. Habían sido cinco accidentes en 20 horas los que se produjeron en la carretera de alta capacidad que atraviesa la comarca, cuatro de ellos en el primer tramo de Domaio en sentido Cangas antes de llegar al túnel de Montealegre.

Romero alerta de que pese a que los equipos de emergencias y de control del tráfico confirmaron que el asfalto estaba resbaladizo en ese tramo, que se encontraba mojado por lluvias, no se instaló ninguna señal de aviso en los accesos a la autovía. «Yo la cruzaba todos los días para ir a trabajar. Perdí el control de mi coche, cuesta arriba, y acabé estrellado contra el talud. Estaba resbaladizo y nadie avisó de nada», lamenta este vecino de Vigo que sigue ingresado en el hospital.

Estado en el que quedó su coche. | / FdV

El accidente le provocó importantes daños en la cadera y en el fémur y la tibia de una pierna. Desde hace más de un mes se está recuperando y sin poder acudir a su centro de trabajo. En esta situación, Romero trabaja con su abogado para presentar una denuncia por negligencia o falta de aviso bien de los agentes de Tráfico o bien de la propiedad de la carretera, que es la Consellería de Infraestruturas. Para ello no descarta ponerse en contacto con otros afectados de estas salidas de vía, si logra localizarlos.

José Ángel Romero se suma a las otras dos conductoras, ambas mujeres, que también resultaron heridas y que se habían reportado el mismo día de la oleada de accidentes. En los cinco siniestros estuvieron involucrados un total de seis vehículos.