Reunión anual y comida de la Quinta del 66
La Quinta del 66 organiza su reunión y comida anual el próximo 8 de noviembre. La comida-baile será en el hotel Las Vegas de Cangas. Anteriormente se celebrará una misa en la iglesia parroquial de Bueu a las 13.00 horas. La fecha límite para reservar es el 5 de noviembre. Se admiten asistentes aunque no sean quintos. El menú, que incluye platos principales como lenguado o solomillo ibérico, cuesta 165 euros por pareja. Las reservas en 660045285 (Antonio); 696311355 (Salvador); o 659649036 (Manuel).
