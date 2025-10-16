Presentación del libro «Queimada das ánimas»
La Libraría Boulevar de Bueu acoge hoy, a las 20.00 horas, la presentación del libro «A queimada das Ánimas» de Samuel Ferro. Estará presente el propio autor así como el librero Daniel Chapela.
