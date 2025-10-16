Ons, una isla de cine

La tercera edición de la Residencia FICBueu ya está en marcha. Las cinco cineastas seleccionadas y la que será su tutora, la directora y guionista Celia Rico, embarcaron ayer a las 10.30 horas en el puerto de Bueu con rumbo a la isla de Ons, donde estarán hasta el próximo 21 de octubre. Una semana intensa para trabajar y pulir los proyectos con los que se han presentado a esta residencia, que se completa con formaciones específicas sobre música en el cine con Eva Gancedo, dirección de casting con Noemí Chantada y sobre coordinación de intimidad y acompañamiento psicológico con Lucía Delgado.

Las cinco cineastas seleccionadas son Paula Costa, Sara Ferro, Andrea Sánchez, Aura Sala y Sara Traba. Alguna de ellas, como Andrea Sánchez (Andorra y asentada en San Sebastián) ya tiene experiencia en el propio FICBueu. “Estuve en el festival el año pasado con mi primer corto, ‘Frialdad’. Me encantó el festival: es súper bonito y muy familiar. En aquel momento tenía otra idea para un corto, que conecté con esta residencia”, contaba poco antes de embarcar.

Andrea Sánchez, seleccionada para la tercera Residencia FICBueu en Ons con el proyecto "Vengo de la plaza". / Fdv

Andrea Sánchez (Andorra): "Me encanta este festival, aquí estrené mi primer corto"

La producción con la que ha sido seleccionada se titula “Vengo de la plaza”. “La protagonista es una chica que es barquera y se dedica a trasladar turistas desde el pueblo a la marisma. Un día le parece ver una figura y después de ese momento el pueblo desaparece para ella. Ella se traslada a vivir a la marisma y se obsesiona con esa figura que ha visto”, resume.

Paula Costa, seleccionada para la tercera Residencia FICBueu en Ons con el proyecto "A tu manera" / Fdv

Paula Costa (Madrid): "Estoy a punto de acabar mi proyecto, le queda un empujoncito"

Desde Madrid llega Paula Costa con la idea de un cortometraje titulado “A tu manera”. “Estoy justo en el punto del proyecto como para terminar, le falta un empujoncito”, explica. La cineasta destaca de esta residencia en la isla de Ons que se desarrolla en un lugar que “propicia la interacción con el medio natural y la gente”. «Aquí hay mar y aire limpio», decía encantada desde el puerto de Bueu. En Ons acabará de pulir “A tu manera”, que combina realismo y ciencia ficción. “Son una abuela y una nieta que pasan su último día juntas. La abuela está empezando a perder los recuerdos, se le olvidan las caras de la gente… y la única forma de no perder esa poca memoria que le queda es volver a su hogar. Un hogar que está en otro planeta”, avanza.

Sara Ferro, seleccionada para la tercera Residencia FICBueu en Ons con el proyecto "Németo" / Fdv

Sara Ferro (Santiago): "Ons ofrece espazo e silencio para traballar no guión e sen distraccións"

La actriz y guionista Sara Ferro procede de Santiago y una de las participantes en la primera edición de la residencia, Ángela Andrada, le recomendó la experiencia. “É unha boa oportunidade para traballar no guión, ter espazo e silencio para traballar sen distraccións e por iso me parece moi atractivo. Pasar unha semana na illa traballando con profesionais do sector é un luxo”, cuenta. Su corto se titula “Németo”, una historia del género de terror. “É un horror folk baseado na lenda das mouras.Dicíase delas que podían ser moi submisas diante dos homes, pero que tamén podían ser vingativas e devoralos”, explica Ferro.

Aura Sala, seleccionada para la tercera Residencia FICBueu en Ons con el proyecto "Un lloc segur" / Fdv

Aura Sala (Girona): «Celia Rico me dio clase hace años, me hace ilusión reencontrarme con ella en Ons»

Aura Sala viene desde Cataluña con corto titulado «Un lloc segur» [Un sitio seguro]. «Es una historia en la que a través de un adolescente trans se habla de las nuevas masculinidades», avanza. La cineasta decidió optar a la residencia de este año gracias a tres compañeras que fueron seleccionadas para la edición del año pasado. «Me lo recomendaron mucho porque les encantó. Cuando salió la convocatoria me presenté, aunque no esperaba para nada que fuese seleccionada», manifiesta Sala.

Sara Traba, seleccionada para la tercera Residencia FICBueu en Ons con el proyecto "As cárcavas" / Fdv

Sara Traba: «Esta residencia en Ons es ideal para mi corto por la temática y la atmósfera»

El quinteto de cineastas que pasará una semana en la isla de Ons se completa con la viguesa Sara Traba, que ya conocía previamente tanto el festival como la isla. «Cualquier residencia es una oportunidad excelente para trabajar en tu película, pero en este caso en Ons teniendo en cuenta su temática y la atmósfera de la naturaleza es ideal», apunta. Su proyecto se titula «As cárcavas», que a su vez nace de un largometraje del mismo nombre. «Las cárcavas son los surcos que se producen en las montañas por la erosión del paso del agua y la historia ahonda en la memoria, en el paso del tiempo y en concreto en la comunicación», explica Sara Traba.

Una imagen de familia delante de la iglesia de San Xaquín, en la isla de Ons. / FICBueu/Estudio ProLight

Las cinco seleccionadas tendrán como tutora y guía durante estos días a la directora y guionista Celia Rico. Todas coinciden en que supone un «privilegio» poder trabajar con ella y que les asesore en sus proyectos. Aura Sala ya la conocía porque fue su profesora en la escuela de cine hace unos años y «me hace mucha ilusión reencontrarme con ella en este contexto».

Sara Ferro destaca de la realizadora de «La buena letra» la forma en la trabaja «toda a parte do subtexto, as diferentes capas e contar moito con pequenos detalles». Celia Rico toma el relevo de Isabel Peña y de Estibaliz Urresola, una serie de elecciones que son el reflejo de que «estamos en una época de auge de muchas autoras y de un cine muy social», concluye Paula Costa.