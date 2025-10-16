La comarca ya pagó a Sogama 1.781.000 euros solo hasta septiembre, más que en todo 2024

El coste del tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) que la Mancomunidade do Morrazo paga a Sogama (Sociedade Galega do Medio Ambiente) por la incineración en la planta de Cerceda ha crecido de forma importante en los últimos años hasta representar el 37% del importe total del servicio. Prueba de ello es que Cangas, Moaña y Bueu han desembolsado en lo que va de año (de enero a septiembre) alrededor de 1.781.000 euros por este concepto a la sociedad participada por la Xunta de Galicia y la empresa Naturgy, cantidad que ya supera en casi 130.000 euros la abonada durante todo el 2024 (enero-diciembre). El «desfase» más cuantioso se produce en Moaña, que ya ha pagado a Sogama 590.482 euros por la incineración de los ocho primeros meses frente a 417.637 euros de todo 2024. Cangas suma 791.230, por encima de los 778.325 euros de todo el año anterior, y Bueu cierra la lista con mayor equilibrio, al haber pagado a Sogama, hasta septiembre, algo más de 400.000 euros frente a 453.957 de todo 2024.

Los técnicos ponen datos sobre la mesa para alertar de que el coste del servicio debe afrontarse con una actualización del recibo, de acuerdo con la normativa estatal y europea, y los responsables políticos insisten en que ni siquiera con esta subida aprobada inicialmente el lunes por la Mancomunidade –y que provocó graves altercados a las puertas del consistorio cangués– se podrá equilibrar la balanza entre lo que cuesta y lo que pagan los usuarios en su factura. Consideran necesario «mellorar a xestión do lixo cun servizo máis moderno, sustentable e xusto» para el conjunto de la ciudadanía. Desde la Mancomunidade están preparando un folleto informativo para resolver dudas al respecto.

Los responsables de la Mancomunidade en la reunión del martes con las asociaciones vecinales para explicar la nueva ordenanza y tasa de la basura. / Santos Álvarez

El canon de Sogama se sitúa en los 108 euros por tonelada, que con la bonificación por compostaje y reciclaje baja a 95 euros. Mientras, en 2023 ese coste era de 61,71 euros por tonelada. Cangas sufre especialmente este incremento en cifras absolutas, al ser el municipio más poblado y asumir el 43,83% del total de la Mancomunidade do Morrazo. Entre enero y julio de este año abonó casi medio millón de euros, unos 117.000 euros más que en el mismo período de 2024 y 193.000 euros por encima de idéntico período de 2023, según los datos que aportan los técnicos del ente comarcal y que los responsables políticos consideran “esenciales” para amparar la subida de la tasa a los ciudadanos, que choca con el rechazo de la oposición y de varios sectores sociales. Con todo, recalcan, el futuro recibo no cubrirá el coste real del servicio, sino solo el 77%, obligando a los concellos a continuar consignando el resto a cargo de los presupuestos municipales.

De un coste total del servicio actual de 5,8 millones euros, más de 2,2 millones son para el canon de Sogama

De los alrededor de 5.800.000 euros que la paga anualmente la Mancomunidade por el servicio de recogida y tratamiento de residuos, unos 2.200.000 euros son del canon de Sogama, que los tres concellos de O Morrazo se reparten de forma proporcional a sus censos. Uno de los casos más llamativos es el de julio de este año, cuando Cangas pagó a Sogama 111.000 euros solo por el tratamiento de residuos en la planta de incineración, 16.000 euros más que en el mismo mes de 2024 o 52.000 más que en 2023. Aumentos similares se perciben en los recibos de agosto (89.954 euros) y septiembre (99.139 euros) que desembolsó el ayuntamiento por ese concepto. Además, Cangas estuvo pagando hasta 2023 su parte proporcional en la deuda acumulada con Sogama en años anteriores, al no poder cubrir el coste del servicio únicamente con la tasa que se aplica a las viviendas y otros generadores de residuos.

Los datos señalan que Sogama ha subido el canon por tratamiento de residuos en un 69%, mientras que la nueva ordenanza fiscal de la Mancomunidade do Morrazo aplica a los usuarios domésticos un incremento de casi el 100% (al pasar de 67 euros a 126) y aún mayores para otros sectores. De los 126 euros referidos, el ente comarcal destina 46,62 euros para el tratamiento en Sogama, a la que los responsables políticos achacan buena parte del problema. Los casi 80 euros restantes se destinan a la recogida de residuos y otros conceptos, que no se cubren con el recibo, lo que les obliga a echan mano de las arcas municipales para detraer los 1,5 millones de euros restantes.

Un camión de recogida y traslado de residuos urbanos hasta la planta de A Portela. / Fdv

Félix Juncal: "O verdadeiro sablazo e taxazo é o de Sogama aos concellos"

Al Concello de Bueu le corresponde el 23,24% de la cuota mancomunada a pagar a Sogama. Las facturas entre enero y agosto del año 2024 significaron para este ayuntamiento un desembolso de 287.705 euros. Pero en el mismo periodo de este 2025 ese coste se dispara en más de 76.500 euros, hasta superar los 364.000 euros. «Estes datos confirman o que vimos explicando xa non só nestes días, senón desde hai tempo: o verdadeiro taxazo e sablazo é o de Sogama aos concellos. As cifras son incuestionables e nós temos que asumir eses pagos de forma imperativa», afirma el alcalde bueués, Félix Juncal. El regidor señala que ese «sablazo» viene impuesto por el PP y la Xunta, que es quien tiene la mayoría de la participación en Sogama. «O canon de Sogama incide directamente no custe do servizo e nas súas mans está rebaixalo. O noso compromiso é que se baixan o canon a taxa baixará en igual proporción», sostiene Juncal.

Moaña debe abonar el 32,93% de la cuota del tratamiento de la basura de la comarca. De los 590.482 euros que lleva invertidos este año para la incineración en Sogama destaca claramente el incremento en los meses de verano, cuando el turismo incrementa la población. Así en julio el coste ascendió a 83.082 euros mientras; en agosto a 67.584 euros y en septiembre a 74.484 euros. La alcaldesa, Leticia Santos, añade a este gasto la aportación de más de 138.000 euros con los que las arcas municipales complementan la recogida de los contenedores al no cubrirse con la actual tasa «e que se sacan doutros servizos municipais».