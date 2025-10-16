Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido leve tras caer con el coche por un desnivel en su finca de Santa Marta

El conductor habría pisado el acelerador en vez del freno y se precipitó unos tres metros

El vehículo, tras caer por el desnivel en Santa Marta. | FdV

G.M.P.

Cangas

Un vecino de Santa Marta, en la parroquia canguesa de Darbo, resultó herido leve tras precipitarse con su coche por un terraplén de una finca de su propiedad donde estaba maniobrando. Fue atendido en el mismo lugar por el personal de una ambulancia del 061 y efectivos de la Policía Local y Emerxencias-Protección Civil.

El incidente ocurrió ayer a mediodía. El conductor habría pisado en acelerador en lugar del freno cuando maniobraba y el coche se precipitó por el desnivel.

