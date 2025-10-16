Formación sexual para familias, docentes, niños y adolescentes en Moaña
La programación, de la Escola de Saúde, comienza este sábado a las 11.00 horas
REDACCIÓN
La Escola de Saúde del Concello de Moaña inicia este sábado 18 de octubre de 11.00 a 12.30 horas su programación de charlas y talleres de educación sexual para familias, docentes y otros educadores. La sesión la imparte Sara Pérez, de «EduLúa Educación Integral».
En total todo el programa se compone de 20 horas de formación, siempre los sábados en el salón de plenos, y tocando temas como la protección contra el abuso infantil, la educación sexual en las diferentes etapas educativas o sesiones con niños de Primaria y con adolescentes de Secundaria.
Se tratarán otros asuntos como el concepto de sexualidad, la diversidad sexual la dimensión afectiva o la dimensión biológica y ética de la sexualidad. Además también habrá hueco para la dimensión social y como cambió el ritual de ligar a través de los años.
La Escola de Saúde de Moaña recibió recientemente un reconocimiento de la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).
