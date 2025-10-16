Concentración por las pensiones, esta tarde, en Cangas
El Movemento Galego Pola Defensa das Pensións Públicas (Modepen) convoca hoy una concentración en defensa de las mismas, a las 20.00 horas, delante del Concello de Cangas. Asimismo, participará en la manifestación nacional del 25 de octubre en Madrid. Las personas que quieran anotarse para el autobús pueden hacerlo en los siguientes números de teléfono: 609136959 (Eugenio); 627690463 (Lina) o 722178879 (Manolo Camaño). Reclaman pensiones mínimas o una auditoria de las cuentas de la seguridad social.
