Colectivos de apoyo a Palestina protestan, separados, en Cangas

Condena del genocidio de Israel a los palestinos en la Franja de Gaza y demanda de una paz justa y duradera, pero en protestas separadas.

Así concurrieron este miércoles vecinos y colectivos en dos concentraciones frente al consistorio de Cangas y una manifestación que recorrió el centro urbano de la villa con unas 300 personas ondeando banderas y coreando consignas contra el gobierno sionista y su líder Benjamin Netanyahu, así como los estados y líderes políticos que no se han implicado para detener la agresión israelí.

Protesta por la mañana frente al consistorio cangués. / G.M.P.

Los actos fueron el colofón a una jornada de huelga general –dos días después de la firma del acuerdo por la «paz» entre Israel y Hamás en Sharm el Sheij (Egipto), que juzgan insuficiente– convocada por varios sindicatos y que tuvo escasa incidencia en la comarca morracense, más allá de la educación secundaria, donde hubo más alumnos que profesores ausentes, y de algunos casos en la administración pública.

No se reportaron incidentes, al margen del bloqueo de alguna puerta de entrada a edificios como el del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con silicona en las cerraduras, que movilizó a la Policía Local y Emerxencias-Protección Civil.

A mediodía se concentraron frente al consistorio cangués en torno a un centenar de personas, entre ellos algunos estudiantes de secundaria y varios miembros del gobierno local, como los ediles Xiana Abal, Aurora Prieto o Antón Iglesias. A las 7 de la tarde partió la manifestación de unas 300 personas que recorrieron el centro del municipio, entre el Concello y la rotonda de la lonja, finalizando con un manifiesto en la «alameda vella». A la misma hora hubo otra protesta frente al consistorio.