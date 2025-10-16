Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colectivos de apoyo a Palestina protestan, separados, en Cangas

Medio millar de personas se movilizaron en dos concentraciones y una manifestación para denunciar el genocidio en Gaza

Unas 300 personas participaron en la manifestación que recorrió el centro de la villa.

Unas 300 personas participaron en la manifestación que recorrió el centro de la villa. / Pedro Mina

Gonzalo Martínez

Cangas

Condena del genocidio de Israel a los palestinos en la Franja de Gaza y demanda de una paz justa y duradera, pero en protestas separadas.

Así concurrieron este miércoles vecinos y colectivos en dos concentraciones frente al consistorio de Cangas y una manifestación que recorrió el centro urbano de la villa con unas 300 personas ondeando banderas y coreando consignas contra el gobierno sionista y su líder Benjamin Netanyahu, así como los estados y líderes políticos que no se han implicado para detener la agresión israelí.

Unas 300 personas participaron en la manifestación que recorrió el centro de la villa. | Pedro Mina

Protesta por la mañana frente al consistorio cangués. / G.M.P.

Los actos fueron el colofón a una jornada de huelga general –dos días después de la firma del acuerdo por la «paz» entre Israel y Hamás en Sharm el Sheij (Egipto), que juzgan insuficiente– convocada por varios sindicatos y que tuvo escasa incidencia en la comarca morracense, más allá de la educación secundaria, donde hubo más alumnos que profesores ausentes, y de algunos casos en la administración pública.

No se reportaron incidentes, al margen del bloqueo de alguna puerta de entrada a edificios como el del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con silicona en las cerraduras, que movilizó a la Policía Local y Emerxencias-Protección Civil.

A mediodía se concentraron frente al consistorio cangués en torno a un centenar de personas, entre ellos algunos estudiantes de secundaria y varios miembros del gobierno local, como los ediles Xiana Abal, Aurora Prieto o Antón Iglesias. A las 7 de la tarde partió la manifestación de unas 300 personas que recorrieron el centro del municipio, entre el Concello y la rotonda de la lonja, finalizando con un manifiesto en la «alameda vella». A la misma hora hubo otra protesta frente al consistorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents