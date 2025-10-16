El más claro símbolo del otoño

El «veroño» en el que vivimos estos días, los temporales que le van a suceder –ténganlo por seguro– y esta estampa de setas poblando los montes de Moaña demuestran que estamos en el otoño. Ni el cambio climático puede impedir esta realidad. De momento, disfruten del sol, que poco va a durar.

Cangas regresa a los medios nacionales

Parece que los medios nacionales solo se acuerdan de Cangas cuando hay follón. Menos mal que algunas notas curiosas como el paso de cebra gigante permitieron a las televisiones recoger otra cara de la villa. Ayer los sucesos del lunes con las protestas contra el «tasazo» de la basura y los concejales encerrados en el Concello fueron tratados en varios medios de esos con sede en Madrid. Incluso los programas de la siempre «imparcial» RTVE, que pagan también los cangueses, comparó a los vecinos de la localidad con los que protagonizaron el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. Si lo dice Gonzalo Miró...

Vuelven los rumores de moción de censura

Con el PP y AV claramente posicionados en contra de la subida de la tasa de la basura son muchos en Cangas los que vuelven a hablar de moción de censura. Algunos con temor y otros sumándose a ese barco. Parece algo bastante complicado y, aunque se están produciendo en otros concellos, el hecho de que falte solo un año y medio para las elecciones locales tampoco favorece esos cálculos.