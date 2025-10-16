Campaña de vacunación canina en Menduíña

La Asociación de Veciños San Amaro de Menduíña, que agrupa a los residentes en el barrio homónimo de la parroquia canguesa de Aldán, organiza este sábado 18 de octubre una campaña de vacunación canina.

Las vacunas se inocularán a las mascotas entre las 17.00 y las 18.00 horas en el entorno del río Socotelo. El coste del servicio veterinario es de 25 euros.

Desde la asociación recomiendan a los interesados que se anoten previamente para poder hacer una previsión del número de vacunas necesarias. Para anotarse es necesario llamar lo antes posible al número de teléfono 657931286.

Se trata de un servicio que se ofrece desde hace varios años en este barrio de Aldán.