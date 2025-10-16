El balance de los altercados: un investigado por lanzar una piedra, diez identificados y el PP acusa al BNG de "criminalizar" a los manifestantes

La Guardia Civil está investigando a una decena de personas que participaron en los graves altercados producidos alrededor del consistorio de Cangas el lunes por la noche, tras la aprobación inicial de la ordenanza fiscal que sube el recibo de la basura. Una de ellas, un varón de mediana edad, fue denunciado por lanzar una piedra al coche de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y por atentado a la autoridad. Varias personas más, algunas vinculadas al sector hostelero, han sido interrogadas sobre su participación en los sucesos, como el intento de agresión a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, cuando era escoltada por los agentes. La Benemérita ha incrementado su presencia en la comarca para prevenir cualquier protesta violenta.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, explica que se investiga a un vecino de Cangas de 34 años como presunto autor del lanzamiento de una piedra contra el coche en el que viajaba la alcaldesa de Moaña y otras dos personas. Además se identificó a otras diez personas “contra as que se formulará a correspondente denuncia” Insistió que “non hai áreas de impunidade e a investigación chegará, apoiada nas probas que se están solicitando, até onde teña que chegar».

El subdelegado del Gobierno manifiesta que “as revoltas violentas non son tolerables nun Estado de Dereito» y que existen canales de protesta y expresión de la voluntad popular «máis aló da algarada rueira». En este sentido, recuerda que el derecho constitucional de manifestación está regulado con el deber de ser comunicado previamente, algo que «non se produciu nos incidentes de Cangas». Por ello, Abel Losada advierte a las personas que «convocaron e alentaron» la concentración, ya que pueden «incorrer en responsabilidades».

La reacción desde el PP de O Morrazo

Por su parte, el PP de O Morrazo se pronuncio ayer acerca de los altercados. Los populares condenan “sen paliativos” lo que califican como “episodios puntuais de violencia que se produciron ao remate da manifestación”, una manifestación que destacan que “se desenvolveu principalmente de xeito pacífico e por canles democráticas de protesta”. Por ello, desde el PP acusan al BNG y a los gobiernos locales de los tres concellos de “crimininalizar de xeito xeralizado esta concentración e as xustas reivindicacións”.

Los populares cargan contra las alcaldesas de Cangas y Moaña y el alcalde de Bueu por su “violencia verbal, insultos e ameazas proferidas contra os veciños e contra outros representantes políticos simplemente por expresar opinión contrarias a súa”. Así, dicen que “todos os veciños contemplamos os termos nos que se expresou a alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, e os enfrontamentos e faltas de respecto que proferiu aos asistentes á asamblea; as provocacións da rexedora de Cangas, Araceli Gestido, e a súa actitude dictatorial de vetar o acceso ao salón de plenos”. Añaden que hubo “chamadas ameazantes e insultantes da contorna do alcalde de Bueu, Félix Juncal, a representantes do PP na noite do luns que consideramos totalmente inadmisibles e polas que tamén agardamos desculpas públicas”.

El comunicado del PP vuelve a reiterar que continuará con su oposición al aumento previsto en la tasa de la basura y afirma que “o BNG non nos vai calar coas súas falsas acusacións”. “O BNG está tratando de aproveitar uns actos illados, que reiteramos que condenamos enerxicamente, para tratar de desviar a atención e correr unha cortina de fume despois de comprobar que a inmensa maioría da veciñanza está en contra desta suba terrible da taxa do lixo e de que perderon o apoio da rúa”, continúan desde el PP.

Los populares recuerdan que el BNG es “promotor constante de concentración, protestas e reivindicacións”, pero le acusa de “autoritario e ditatorial” porque “ironicamente as protestas xa non lle gustan cando van dirixidas contra eles e contra as súas nefastas políticas e xestión”.

Otro de los aludidos es el edil no adscrito de Concello de Bueu, Daniel Chapela, que niega que incitase a la violencia durante la asamblea de la Mancomunidade. El edil acusa a los nacionalistas de “incontinencia verbal” y defiende que “eu son un verdadeiro demócrata, non como quen impediu a entrada de veciños na asamblea, non gravou a sesión, non proporcionou micrófonos aos edís…”, en alusión a la alcaldesa de Cangas. Chapela, al igual que el PP, achaca esas manifestaciones “á desesperación do BNG por tentar desviar a atención”.