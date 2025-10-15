La voz vecinal: más información, más contenedores y más bonificaciones

El salón de plenos del Concello de Cangas volvió a acoger ayer una asamblea con la nueva ordenanza de la basura y la subida de precios como único asunto. Una reunión a la que acudieron representantes de asociaciones vecinales de Cangas, Moaña y Bueu y que transcurrió en un ambiente completamente diferente al del lunes, con absoluta calma y sin ningún incidente. Algo que agradecieron especialmente desde las tres alcaldías –Araceli Gestido, Leticia Santos y Félix Juncal–, que durante casi una hora pudieron explicar con detalle el contenido del controvertido texto y sus motivaciones. Y luego tuvieron que tomar nota de las muchas quejas y reclamaciones de los vecinos, que coincidían al quejarse de la falta de información recibida hasta el momento, lamentando que la cita de ayer no tuviese lugar antes de la aprobación de la tasa; la necesidad de facilitar el reciclaje con más contenedores, en especial en el rural; la aplicación de más bonificaciones; o que se el pago de la tasa se fraccione en más plazos (en la actualidad son solo dos, de carácter semestral). La reunión se prolongó hasta casi las once de la noche.

Unas peticiones que desde los tres concellos se comprometieron a estudiar y tener en cuenta, además de recordar que en breve se abrirá un plazo de exposición pública para presentar alegaciones y que «se responderán todas». Una de las primeras medidas será el envío a todos los domicilios de un folleto informativo –que está a punto de salir de la imprenta– para explicar de manera gráfica y comprensible los aspectos más relevantes de la nueva tasa. Con todo, el gobierno de la Mancomunidade recalcó que sí hubo un diálogo con los vecinos. «Ao longo de todos estes anos estivemos recollendo as vosas queixas sobre o funcionamento do servizo e as tivemos en conta á hora de elaborar a nova ordenanza», manifestaron durante la larga reunión. Por ello aseguran que el nuevo contrato incluirá mayor despliegue de contenedores, nuevos camiones y mejoras en aspectos que el actual no contempla, como la recogida de podas y restos vegetales.

De izquierda a derecha: Leticia Santos, Araceli Gestido y Félix Juncal, durante la reunión de ayer con las asociaciones vecinales. / Santos Álvarez

Los responsables del ente supramunicipal se esforzaron en ser didácticos, sobre todo a la hora de exponer lo que cuesta el servicio de la basura. El coste anual se estima en unos 5,5 millones de euros: a través de la tasa actual se recaudan unos 2.458.000 euros para financiar la recogida, mientras que los tres ayuntamientos aportan de sus propios recursos más de 2,5 millones de euros para el tratamiento posterior. Unas aportaciones municipales que se destinan fundamentalmente a hacer frente al canon de Sogama, al que se refirieron como el verdadero «sablazo».

El canon de Sogama, un coste "insostible" para los tres ayuntamientos

En este sentido explicaron que en 2022 la Mancomunidade pagaba 54 euros por tonelada a Sogama, un precio que en los últimos años subió hasta 104 euros y que con la compensación de la Xunta queda en 94 euros. Un aumento de costes que resulta «insostible» para las arcas municipales, sobre todo porque el nuevo servicio y todas las mejoras que deberá implementar está presupuestado en casi 7,5 millones de euros.

«Ata o de agora fomos capaces de facer fronte ao canon de Sogama, pero as últimas subidas son inasumibles. E a nós Sogama tampouco nos preguntou nada por ese incremento», expuso durante un momento de la reunión Leticia Santos, que recordó que el pago de ese canon obliga a detraer recursos municipales que se podrían emplear para otras necesidades vecinales. La alcaldesa de Moaña insistió sobre este punto para asegurar que en la actualidad los ayuntamientos «non temos ningunha alternativa a Sogama para o tratamento do lixo; é unha empresa participada ao 51% pola Xunta e ao 49% por Naturgy e que ademais fai negocio queimando lixo e vendendo a electricidade que se xera».

A lo largo de la exposición Araceli Gestido, Leticia Santos y Félix Juncal subrayaron que pese a todo la Mancomunidade do Morrazo a día de hoy no tiene deudas, un apartado en el que el regidor bueués –que es el más veterano– se detuvo para explicar como en su día el ente supramunicipa ganó a Urbaser un contencioso por más de 7 millones de euros y como se hizo frente a la «colosal» deuda con Sogama [más de 6 millones] a través del plan de pago a proveedores.

Una vista del salón de plenos del Concello de Cangas, ayer, con los representantes vecinales de colectivos de Cangas, Moaña y Bueu. / Santos Álvarez

En esa larga explicación también se expuso que la nueva ordenanza responde a un imperativo legal, que obliga a repercutir el coste de los servicios sobre el usuario de una manera «equilibrada». Desde las alcaldías se comprometieron a remitir a las asociaciones vecinales –Moaña ya lo hizo– una copia del texto de la ordenanza para su análisis, con especial hincapié en las bonificaciones y exenciones. «Hai bonificacións do 100% ou do 50% da taxa en función da renda, hai descontos por reciclaxe e compostaxe e polo uso do punto limpo», recalcaron Gestido, Santos y Juncal.

La actual tasa data de 2008 y desde entonces no sufrió incrementos. De alguna manera el gobierno de la Mancomunidade reconoció que pudo ser un error no aprobar actualizaciones periódicas que hiciesen menos traumática la actual subida. «Primeiro pasamos por unha crise moi forte entre 2010 e 2013. Logo en 2020 viu a crise da COVID. Non nos pareceu que fose o momento de subir a taxa», alegaron.

No todos los colectivos aceptaron acudir a la reunión de ayer. En Moaña, por ejemplo, la Asociación de Veciños A Bouza-Quintela declinó asistir porque solicitó suspender el pleno de la Mancomunidade del lunes para que los concejales escuchasen la opinión de las asociaciones vecinales antes de aprobar la subida. Fue una queja repetida ayer por casi todas las personas que tomaron la palabra, que entre otras cosas reclamaron más información, una mejora real y efectiva en la prestación del servicio o que las personas con gallineros u otros animales se beneficien de descuentos porque se trata de una forma de compostar.