Sigue la demanda (pacífica) de mejoras sanitarias

Las reivindicaciones sociales, mejor si son pacíficas. Como las que se celebran cada semana en Cangas en favor de la sanidad pública. Con pancartas y cánticos, pero sin piedras.

Hay quien juega con fuego y puede quemarse

A veces la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta, y la paciencia y la nobleza al competir son cualidades a tener en cuenta. Al menos en política, donde la naturaleza de cada quien se plasma cuando vienen curvas y hay que tener cintura y dominio de las marchas y del freno para no derrapar. De lo contrario, la carrera puede rematar antes de llegar a meta, o el triunfo puede ser innoble. Quien juega con fuego en las fachadas puede quemarse, y no es suficiente con cambiarse de ropa. Y no lo digo solo por los enigmáticos círculos frente a algunas iglesias...

Stop cagadas de perros

Hay sensibilidades para todos los gustos. Me decía ayer una vecina que lo que realmente le preocupa son las cagadas de perro («y de personas», dice) que acabas pisando en cualquier esquina. Pues es otro problema a resolver.