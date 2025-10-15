El PP condena los "episodios puntuais de violencia" y acusa al BNG de "criminalizar" a los manifestantes

El PP de O Morrazo se pronuncia hoy acerca de los altercados registrados el lunes con motivo de la asamblea de la Mancomunidade para aprobar la subida de la tasa de la basura y sobre los reproches lanzados ayer desde los gobiernos locales de Cangas, Moaña y Bueu, todos encabezados por el BNG. Los populares condenan “sen paliativos” lo que califican como “episodios puntuais de violencia que se produciron ao remate da manifestación”, una manifestación que destacan que “se desenvolveu principalmente de xeito pacífico e por canles democráticas de protesta”. Por ello, desde el PP acusan al BNG y a los gobiernos locales de los tres concellos de “crimininalizar de xeito xeralizado esta concentración e as xustas reivindicacións da veciñanza”.

Los populares cargan contra las alcaldesas de Cangas y Moaña y el alcalde de Bueu por su “violencia verbal, insultos e ameazas proferidas contra os veciños e contra outros representantes políticos simplemente por expresar opinión contrarias a súa”. Así, dicen que “todos os veciños contenmplamos os termos nos que se expresou a alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, e os enfrontamentos e faltas de respecto que proferiu aos asistentes á asamblea; as provocacións da rexedora de Cangas, Araceli Gestido, e a súa actitude dictatorial de vetar o acceso ao salón de plenos”. Añaden que también se registraron “chamadas ameazantes e insultantes da contorna do alcalde de Bueu, Félix Juncal, a representantes do PP na noite do luns que consideramos totalmente inadmisibles e polas que tamén agardamos desculpas públicas”.

El comunicado del PP vuelve a reiterar que continuará con su oposición al aumento previsto en la tasa de la basura y afirma que “o BNG non nos vai calar coas súas falsas acusacións”. “O BNG está tratando de aproveitar uns actos illados, que reiteramos que condenamos enerxicamente, para tratar de desviar a atención e correr unha cortina de fume despois de comprobar que a inmensa maioría da veciñanza está en contra desta suba terrible da taxa do lixo e de que perderon o apoio da rúa”, continúan desde el PP.

Los populares recuerdan que el BNG es “promotor constante de concentración, protestas e reivindicacións”, pero le acusa de “autoritario e ditatorial” porque “ironicamente as protestas xa non lle gustan cando van dirixidas contra eles e contra as súas nefastas políticas e xestión”.