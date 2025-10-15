El jabalí causa graves estragos en varias fincas de cultivo de Coiro

La proliferación de jabalíes en los montes de O Morrazo es una realidad palpable. Es habitual encontrarse a estos animales salvajes cruzando las carreteras en distintas rutas del rural. El mayor problema lo sufren los que cultivan sus propias fincas. En la zona de Verín, en la parroquia canguesa de Coiro, desde mediados de agosto una piara de jabalíes accede regularmente a varias fincas ubicadas en el entorno de las pistas de atletismo.

Sus dueños se plantean incluso presentar denuncia ante la Guardia Civil contra la Administración por no realizar controles de población de este animal. Esperan una batida en la zona.

Una de las afectadas se queja de que los jabalíes le destrozaron en las últimas semanas una cantidad equivalente a tres tractores de maíz morado que utiliza para alimentar a sus animales. Además, le arruinaron hasta dos tractores del popular millo corvo, que usa para pan y empanadas que sirve en un furancho que abre en la zona durante la temporada de estos establecimientos de venta de vino de casa.

Reclama, esta afectada, que la administración le compense. «No quiero dinero, sino el maíz que perdí por culpa de los jabalíes», alerta. Argumenta que solo labrar las fincas le costó más de 200 euros en gastos además del trabajo que ella y su familia realizaron en el campo para obtener el maíz que ahora perdió.