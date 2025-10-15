Un investigado y 10 identificados por los incidentes del lunes en Cangas

La Guardia Civil está investigando a una decena de personas que participaron en los graves altercados producidos alrededor del consistorio de Cangas el lunes por la noche, tras la aprobación inicial de la ordenanza fiscal que sube el recibo de la basura. Una de ellas, un varón de mediana edad, fue denunciado por lanzar una piedra al coche de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y por atentado a la autoridad. Varias personas más, algunas vinculadas al sector hostelero, han sido interrogadas sobre su participación en los sucesos, como el intento de agresión a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, cuando era escoltada por los agentes. La Benemérita ha incrementado su presencia en la comarca para prevenir cualquier protesta violenta.

El subdelegado del gobierno, Abel Losada, explica que se investiga a un vecino de Cangas de 34 años como presunto autor del lanzamiento de una piedra contra el coche en el que viajaba la alcaldesa de Moaña y otras dos personas. Además los agentes identificaron a otras diez personas “contra as que se formulará a correspondente denuncia” Insistió que “non hai áreas de impunidade e a investigación chegará, apoiada nas probas que se están solicitando, até onde teña que chegar", sinalou Abel Losada.

El subdelegado del gobierno manifiesta que “as revoltas violentas non son tolerables nun Estado de Dereito" y que existen canales de protesta y expresión de la voluntad popular "máis aló da algarada rueira". En este sentido, recuerda que el derecho constitucional de manifestación está regulado con el deber de ser comunicado previamente, algo que "non se produciu nos incidentes de Cangas". Por ello, Abel Losada advierte a las personas que "convocaron e alentaron" la concentración, ya que pueden "incorrer en responsabilidades".