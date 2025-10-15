El GALP Ría de Pontevedra adelanta sus charlas para dar más tiempo para madurar los proyectos

El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra abrió en Bueu una nueva ronda de charlas informativas con emprendedores y colectivos vinculados al mundo del mar y la pesca para presentar la próxima convocatoria de ayudas. La apertura de ese nuevo plazo aún no tiene una fecha concreta, pero será a principios de 2026.

El GALP decidió en esta ocasión cambiar la forma de proceder ya que habitualmente estas sesiones se organizaban poco antes de comenzase el periodo para la presentación de proyectos. De esta manera se pretende que las personas interesadas dispongan de más tiempo para perfilar y madurar sus iniciativas para poder cumplir con los requisitos que se marcan desde la Xunta de Galicia para poder acceder a estos fondos europeos.

La primera de las sesiones informativas organizada por el GALP Ría de Pontevedra fue este martes en el Centro Social do Mar de Bueu, a la que acudieron casi una veintena de personas. La gerente del grupo, Laura Nieto, explicó que quedan dos convocatorias de ayudas –2026 y 2027– y que existen fondos suficientes para continuar financiando proyectos. Ese dinero se distribuye por áreas y en alguna de ellas, como la vinculada a patrimonio o bienestar, sí que el presupuesto está muy cerca de su límite. El resto de capítulos, como medio ambiente, diversificación, turismo o el propio sector pesquero, disponen de partidas más amplias.

El GALP puede financiar hasta el 50% del presupuesto de los proyectos empresariales y hasta el 100% de aquellas iniciativas sin ánimo de lucro o que estén directamente vinculadas con la pesca artesanal.