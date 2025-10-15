Fernando Castro presenta en Bueu «O lanzador de coitelos»

La Librería Miranda organiza hoy una nueva presentación literaria en Bueu, con la presencia del escritor Fernando Casreo Paredes y su libro «O lanzador de coitelos», que ganó el Premio Galaxia 75 Anos. Una historia con apariencia de thriller, en el que un sicario es contratado para raptar a un poeta y en un giro inesperado los dos acabarán enfrentados a su pasado.

La presentación será a las 19.30 horas en el Centro Social do Mar y el autor estará acompañado de la crítica literaria y fundadora de Lecturafilia, Tensi Gesteira.

El sábado la librería organiza en la sala multiusos del Centro Social do Mar un coloquio y recital conjunto de Charo Válcárcel, que presenta «A nena chuvia» y «As ninguén», de Elisabeth Oliveira. Será a partir de las 12.00 horas.