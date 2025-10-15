Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fernando Castro presenta en Bueu «O lanzador de coitelos»

REDACCIÓN

Bueu

La Librería Miranda organiza hoy una nueva presentación literaria en Bueu, con la presencia del escritor Fernando Casreo Paredes y su libro «O lanzador de coitelos», que ganó el Premio Galaxia 75 Anos. Una historia con apariencia de thriller, en el que un sicario es contratado para raptar a un poeta y en un giro inesperado los dos acabarán enfrentados a su pasado.

La presentación será a las 19.30 horas en el Centro Social do Mar y el autor estará acompañado de la crítica literaria y fundadora de Lecturafilia, Tensi Gesteira.

El sábado la librería organiza en la sala multiusos del Centro Social do Mar un coloquio y recital conjunto de Charo Válcárcel, que presenta «A nena chuvia» y «As ninguén», de Elisabeth Oliveira. Será a partir de las 12.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents