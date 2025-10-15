Concentración frente al consistorio de Cangas en apoyo a Palestina

Más de un centenar de personas se concentraron este mediodía frente al consistorio de Cangas para mostrar su rechazo al "genocidio" de Israel en la Franja de Gaza y apoyo al pueblo palestino. Entre los asistentes se encontraban algunos estudiantes de enseñanza secundaria que se sumaron a la huelga convocada para esta jornada. También varios miembros del gobierno cangués, como los concejales Xiana Abal, Aurora Prieto o Antón Iglesias. Hasta ahora solo se han reportado leves incidencias relacionadas con la jornada de huelga, como el bloqueo con solicona de la puerta de la oficina de la Seguridad Social (INSS), que requirió la presencia policial. Para las 7 de esta tarde está convocada una manifestación por el centro del municipio.