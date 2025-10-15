El ciclo Jazz de Outono comienza el sábado en la plaza de abastos

La Asociación de Jazz de Cangas estrena este año una nueva iniciativa llamada Jazz de Outono, que incluirá tres conciertos en espacios diferentes. El primero será este sábado en la plaza de abastos de Cangas, con la actuación del cuarteto Copos de Avena. La apertura del recinto será a las 19.30 horas y habrá pinchos o aperitivos hasta el inicio del concierto, previsto para las 20.00 horas.

Las entradas tendrán un coste de 8 euros para las personas que sean socias de la Asociación de Jazz de Cangas, 12 euros para el público en general y los menores de 18 años podrán entrar de manera gratuita. Con esta iniciativa desde la organización se quiere facilitar la asistencia en familia a los conciertos y acercar el jazz a las nuevas generaciones.

Copos de Avena se definen como «suaves e deliciosos, como a súa proposta musical». El cuarteto está integrado por la cantante Gloria Pavía, el guitarrista Iago Marta, la contrabajista y vocalista Yudit Almeida y el batería Héctor Agulla. Se trata de cuatro figuras destacadas del jazz gallego, que en esta ocasión fusionan los sonidos más cálidos y expresivos de Latinoamérica con la riqueza armónica y la libertad del jazz.

Los siguientes conciertos serán el 8 de noviembre en la Casa do Pobo, donde Virxilio Da Silva presentará su disco «Juzz»; y el 14 de noviembre en el Auditorio, con el saxofonista Roberto Nieva y con el público sobre el propio escenario.