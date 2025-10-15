Chapela rechaza las acusaciones del BNG de incitar a la violencia y las achaca a un intento de "desviar a atención"

El edil no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, rechaza las acusaciones formuladas desde el BNG de Cangas, Moaña y Bueu por incitar la violencia durante la asamblea de la Mancomunidade del lunes por la subida de la tasa de la basura. El concejal acusa a los nacionalistas de “incontinencia verbal” y defiende que “eu son un verdadeiro demócrata, non como quen impediu a entrada de veciños na asamblea, non gravou a sesión, non proporcionou micrófonos aos edís…”, en alusión a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. Chapela, al igual que el PP, achaca esas manifestaciones “á desesperación do BNG por tentar desviar a atención”.

Chapela anuncia que este sábado comenzará una serie de encuentros bajo el lema “Fronte a fronte con Daniel Chapela” por los lugares de las parroquias de Bueu, justo cuando se está a punto de cumplir un año de su salida del PP y su paso como concejal no adscrito. La primera parada será en el lugar de A Roza, a las 19.00 horas delante de la iglesia de Beluso, y asegura que será una oportunidad de hablar directamente con la ciudadanía para que le trasladen propuestas y sugerencias “para construir un Bueu mellor xuntos”.