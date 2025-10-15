Chapela rechaza las acusaciones del BNG de incitar a la violencia y las achaca a un intento de "desviar a atención"
D.García
El edil no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, rechaza las acusaciones formuladas desde el BNG de Cangas, Moaña y Bueu por incitar la violencia durante la asamblea de la Mancomunidade del lunes por la subida de la tasa de la basura. El concejal acusa a los nacionalistas de “incontinencia verbal” y defiende que “eu son un verdadeiro demócrata, non como quen impediu a entrada de veciños na asamblea, non gravou a sesión, non proporcionou micrófonos aos edís…”, en alusión a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. Chapela, al igual que el PP, achaca esas manifestaciones “á desesperación do BNG por tentar desviar a atención”.
Chapela anuncia que este sábado comenzará una serie de encuentros bajo el lema “Fronte a fronte con Daniel Chapela” por los lugares de las parroquias de Bueu, justo cuando se está a punto de cumplir un año de su salida del PP y su paso como concejal no adscrito. La primera parada será en el lugar de A Roza, a las 19.00 horas delante de la iglesia de Beluso, y asegura que será una oportunidad de hablar directamente con la ciudadanía para que le trasladen propuestas y sugerencias “para construir un Bueu mellor xuntos”.
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- Aparece un aro de pólvora ante San Martiño y los vecinos temen un ritual
- Gracias por todo, Nardo
- Cuenta atrás para San Martiño con seis días de fiesta y furanchos
- La 'luna del cazador' deja varados barcos del transporte a las islas en Cangas
- ¿Por qué sube el recibo de la basura en el Morrazo?: los motivos y las explicaciones detrás de la polémica medida