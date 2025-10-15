Bueu impulsa una junta de compensación para agilizar los desarrollos urbanísticos

La Xunta de Goberno Local de Bueu aprobó en su sesión de ayer un modelo de bases para la creación de juntas de compensación para agilizar los desarrollos urbanísticos en los que se necesite esta figura legal. La redacción de este documento genérico era un compromiso adquirido en la última reunión la asociación de empresarios y propietarios –Aprointer– y con la consultora que se encarga de la redacción del proyecto.

El documento que se aprobó ayer inicialmente es un modelo tipo de bases para la creación de una junta de compensación, que se podrá emplear en cualquier procedimiento urbanístico de aquí en adelante. «É unha maneira de axilizar trámites porque estas bases están redactadas e supervisadas polos servizos técnicos municipais», explica el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva. La previsión es que este modelo se estrene con el proyecto de urbanización y compensación de la ampliación del polígono industrial de Castiñeiras, que los empresarios confían que reciba la aprobación provisional y definitiva en lo que queda de año.

Las funciones asignadas

La junta de compensación es una figura urbanística en la que están representados todos los propietarios de terrenos afectados por un desarrollo urbanístico. Entre sus objetivos, tal como recoge el documento aprobado ayer, se incluyen los siguientes: ordenar los procedimientos de distribución equitativa entre sus integrantes de los beneficios y cargas que se derivan del proyecto urbanístico; fijar los criterios de valoración de las fincas aportadas y de las parcelas finalmente resultantes; establecer los criterios que resulten aplicables para adjudicar esas parcelas; determinar las cuotas de urbanización a las que deberá hacer frente cada propietario integrado en la junta de compensación para hacer frente a los gastos del desarrollo urbanístico; y definir las reglas para la distribución de beneficios y cargas de la junta, así como los de su liquidación.

La propuesta tendrá que ser publicada ahora en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo) para un periodo de exposición pública de un mes y si durante ese plazo el texto no recibe alegaciones podrá aprobarse definitivamente. «Este modelo de bases pode ser empregado para as distintas actuacións que se desenvolvan no noso concello baixo o sistema de compensación e vai permitir aforrar meses de trámites e informes», expone Martín Villanueva. De este modo, no sería necesario elaborar unas bases específicas para cada desarrollo recogido en el planeamiento urbanístico.

Villanueva subraya que las bases aprobadas ayer por la Xunta de Goberno Local fueron revisadas y adaptadas a la realidad de Bueu por los servicios técnicos municipales, tanto desde Urbanismo como desde Secretaría.