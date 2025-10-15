Coral Ríos, a Daniel Chapela: «Por ti estamos secuestrados; ven a rescatarnos»

La confrontación en las calles de Cangas de la tarde-noche del lunes dio paso a los enfrentamientos dialécticos en redes sociales. Algunos incluso entre concejales. El más llamativo quizá fue el que se suscitó entre la concejala del BNG de Moaña, Coral Ríos, y el concejal no adscrito y ex del PP de Bueu, Daniel Chapela. El segundo posteó en sus redes que «Hoxe defendín a postura de todos vós. A suba da taxa do lixo é desproporcionada e os cidadáns non somos culpables da inutilidade dos xestores da Mancomunidade». Coral Ríos replicó de forma dura: «Grazas a ti e ao PP estamos secuestrados no Concello de Cangas. Isto é delito. Cargarás isto na túa conciencia. Como me defraudaches, non todo vale».

Chapela respondió que «creo que nunca incitei a isto (cando falei no pleno pedín silencio e calma) e jódeme a situación túa e a dos teus compañeiros (...)». La nacionalista volvió a replicar «Pois vén rescatarnos. Azuzades á xente e logo marchades. Para xogar á política quédache moito que aprender», lo que dio lugar a más réplicas y contrarréplicas y a que incluso entraran vecinos en la disputa. Chapela, a última hora de la tarde de ayer, aseguró que se plantea denunciar a su compañera de Moaña por imputarle «un delito».

El post de Chapela. / FdV

Las réplicas. / FdV

Julio Santos Álvarez

La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), posteó un vídeo por la mañana grabado cuando pasaban de las 22.00 horas y seguían esperando a salir escoltados. La publicación también se llenó rápidamente de comentarios. Muchos de apoyo acusando al PP de «instigar á violencia sempre que lle convén» o apelando a los ciudadanos a «protestar nos supermecados pola suba dos alimentos».

Otros fueron más críticos, asegurando a Santos que «iso pasa cando non lle dades cabida aos veciños (...), temos dereito a que se nos escoite durante todo o ano, no só cando vos interesan os votos». Una vecina incluso aportaba una solución. «Estoy de acuerdo, generamos mucha basura... lo que no estoy de acuerdo es con otros impuestos que no generan nada como la contribución de la casa, que se paga muchísimo».

Ya por la tarde la regidora posteó el daño sufrido en su coche por «unha pedra cando saiamos do Concello de Cangas». Alegó que «o de onte pasou de protesta a violencia verbal e física».