Aparece otro enigmático círculo de fuego frente a la fachada de la iglesia de Darbo

«Dáme medo, non me atrevo a pasar por aí», repetía ayer por la tarde Mª Carmen Sá, «Carmiña», la sacristana de Darbo, señalando un enigmático círculo negro inscrito a fuego sobre el empedrado del recinto parroquial, justo enfrente de la fachada de Santa María. Le recordó el que días atrás apareció en el atrio de San Martiño de Moaña, y lo primero que hizo fue llamar a la Policía Local y la Guardia Civil para levantar acta del hallazgo en este conjunto histórico y advertírselo al párroco El cura, José María Álvarez, quitó hierro al asunto y pidió que los operarios municipales de Emerxencias-Protección Civil eliminaran la inscripción antes del rosario y la misa que oficia casi a diario en el templo, a media tarde. Su intención, dicen, era realizar la bendición del lugar para evitar cualquier tipo de reparo por parte de los feligreses.

Operarios municipales, limpiando el empedrado. / Santos Álvarez

A pesar de que es un lugar relativamente concurrido, tanto para acudir a la iglesias como al cementerio parroquia, nadie alertó del círculo hasta que llegó la sacristana, por lo que se especula que la figura circular pudo ser realizada durante la noche anterior, probablemente utilizando alguna masilla o cola de contacto a la que habrían prendido fuego, generando escasa llama pero quedando las marcas impregnadas en las losas de piedra. Para eliminarlas no fue suficiente el chorreo con agua y detergente, sino que fue necesario usar espátulas para despegar la sustancia del suelo. La Policía Local realizará, de oficio, un informe por si los hechos fueran constitutivos de un atentado contra el patrimonio cultural, al tratarse de un conjunto histórico protegido.

Precisamente la semana pasada, un mes después de la tradicional romería, la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de la parroquia de Santa María de Darbo, salió en procesión para celebrar su festividad. Esta advocación mariana es honrada el 7 de octubre, fecha en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario, según la tradición de la Orden Dominica. Se mantuvo así, un años más, esta celebración tradicional en el marco de este importante ejemplo del barroco rural gallego.

En el atrio moañés siguen visibles los daños. / Gonzalo Núñez

En el caso de San Martiño, cuyo círculo se realizó probablemente la noche del viernes, todavía eran ayer visibles los daños en el atrio del templo románico moañés. Pese a que el equipo de limpieza viaria de Moaña pasó a chorrear la zona, las secuelas del círculo no se borraron por completo, por lo que es posible que exista un daño permanente a un patrimonio esencial para entender el origen y la historia de la villa.

La Policía Local apuntó, el lunes, a que el origen podía estar en líquido o pasta inflamable de barbacoa, con la que habrían dibujado el círculo para después plantarle fuego.